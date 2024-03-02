اعرف قبل أي حد .. موعد عرض مسلسل مسار إجباري في رمضان 2024 والقنوات الناقلة

أغلب المسلسلات التي سوف تعرض وتشارك في الموسم الدرامي خلال شهر رمضان الكريم قاربت على الانتهاء، ومن المسلسلات المنتظرة أنها ستعرض خلال الشهر الكريم، مسلسل مساري اجباري وهو مسلسل شبابي البطولة مشتركة بين أحمد داش وبين عصام عمر، اللذان خلال الفترة الأخيرة تمكنوا من تحقيق نجاح باهر حيث تميز احمد داش بأعماله وأدواره من المخرج محمد سامي والممثل محمد رمضان خلال شهر رمضان في الأعوام الماضية، والتي تمكن من خلالها من تحقيق نجاح باهر على الرغم من صغر سنه، في حين أن عصام عمر حقق نجاح ساحق من خلال مسلسل بالطو الذي عرض على منصة watch it ولاق نجاح وشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل مسار إجباري

تدور قصة المسلسل على اخين لا يعلمان أنهم أخوة من أب واحد، حيث يجسد عصام عمر دور طالب في كلية الحقوق رافض ومتمرد على وضعه ويريد أن يغير وضعه وخاصة التالي إلى الأفضل لذا يسعى إلى كسب المال بأي شكل ممكن حتى لو كان مخالف للقانون، في حين أن أحمد داش يلعب دور شاب ميكانيكي يعمل في ورشة في حارة ويعيش مع والدته، وتتوالى الأحداث مع تقدم خط سير المسلسلات ويجتمع الشابان مع بعضهم البعض ويكتشفوا حقيقة كونهم إخوة ومعرفة أسرار كان يخفيها الأب عنهم.

أبطال مسلسل مسار إجباري

إلى جانب البطولة المشتركة بين أحمد داش وبين عصام عمر هناك باقة من النجوم الخبرة مثل الفنانة صابرين وبسمة وكذلك محسن منصور بالإضافة إلى عدد من النجوم ضيوف الشرف على مر الحلقات وكذلك الممثل رشدي الشامي، الجدير بالذكر أن المسلسل من تأليف باهر دويدار إخراج نادين خان إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل مكون من 15 حلقة فقط.