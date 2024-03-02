اضبطها بسرعة واشترك في مسابقة قناة السعيدة.. تردد قناة السعيدة اليمنية على النايل سات 2024

يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة السعيدة اليمنية، حيث تعرض قناة السعيدة اليمنية محتوي مميز ، حيث تقوم بعرض برامج مختلفة في جميع مجالات الحياة، وتعرض محتوي مفيد وهادف، وتعرض حلول جيدة لحل مشاكل الناس، لذلك سنوضح لكم في هذا المقال تردد قناة السعيدة الجديد.

تردد قناة السعيدة اليمنية

فيما يلي تردد قناة السعيدة اليمينة الجديد على النايل سات والعرب سات:

القمر الصناعي عرب سات

الاستقطاب راسي.

التردد 12187.

معامل الترميز .27500

وهناك تردد اخر للقناة

القمر الصناعي نايل سات

الاستقطاب عمودي.

معامل الترميز 27500.

التردد 11900.

الجودة HD.

ويمكن ضبط التردد بكل سهولة وذلك من خلال الدخول على الاعدادات من خلال جهاز التحكم واختيار البحث اليدوي واختيار القمر الصناعي وإدخال التردد الجديد والبيانات المطلوبة كمعدل الترميز ومعامل التصحيح والضغط على بحث والانتظار ثواني حتى يتم تنزيل القناة ومن ثم الضغط على حفظ التغيرات.

أهم البرامج التي تعرضها القناة

هناك الكثير من البرامج تعرضها قناة السعيدة ومنها :