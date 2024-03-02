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اضبطها بسرعة واشترك في مسابقة قناة السعيدة.. تردد قناة السعيدة اليمنية على النايل سات 2024
يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة السعيدة اليمنية، حيث تعرض قناة السعيدة اليمنية محتوي مميز ، حيث تقوم بعرض برامج مختلفة في جميع مجالات الحياة، وتعرض محتوي مفيد وهادف، وتعرض حلول جيدة لحل مشاكل الناس، لذلك سنوضح لكم في هذا المقال تردد قناة السعيدة الجديد.
تردد قناة السعيدة اليمنية
فيما يلي تردد قناة السعيدة اليمينة الجديد على النايل سات والعرب سات:
- القمر الصناعي عرب سات
- الاستقطاب راسي.
- التردد 12187.
- معامل الترميز .27500
وهناك تردد اخر للقناة
- القمر الصناعي نايل سات
- الاستقطاب عمودي.
- معامل الترميز 27500.
- التردد 11900.
- الجودة HD.
ويمكن ضبط التردد بكل سهولة وذلك من خلال الدخول على الاعدادات من خلال جهاز التحكم واختيار البحث اليدوي واختيار القمر الصناعي وإدخال التردد الجديد والبيانات المطلوبة كمعدل الترميز ومعامل التصحيح والضغط على بحث والانتظار ثواني حتى يتم تنزيل القناة ومن ثم الضغط على حفظ التغيرات.
أهم البرامج التي تعرضها القناة
هناك الكثير من البرامج تعرضها قناة السعيدة ومنها :
- برنامج النساء والسلام ويعرض الساعة الثامنة مساءَا يوم الأحد من كل أسبوع.
- تحت الضوء ويعرض يوم الأربعاء في الساعة العاشرة مساءَا.
- برنامَج المستقبل يعرض كل يوم جمعة في تمام الساعة السابعة مساءَا.
- صدي الأسبوع يعرض يوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءًا.
- برنامج التحدي والمواجهة يعرض يوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءَا.
- أحوال الرياضة برنامَج يعرض يوم ثلاثاء الساعة الثامنة مساءًا
- برنامَج الكاميرا حيث يتم مشاهدته يوم جمعة في الساعة التاسعة مساءًا.
- برنامَج مشوارك خير مع المذيع عمار منصور وكذلك البرنامَج السياحي الاجتماعي الذي يسمي علي الطريق.
- ومن الجدير بالذكر أن قناة السعيدة اليمنية لها مميزات عديده منها انها قناة مجانية لا تحتاج إلى دفع اشتراك ولا اي رسوم.