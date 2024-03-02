يلا الحق عيد على حبايبك .. عبارات تهنئة شهر رمضان 2024 وأجمل المعايدات

يبحث العديد من الأشخاص على أجمل عبارات تهنئة شهر رمضان المبارك، حيث يستخدمها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، لإظهار سعادتهم بهذا الشهر الكريم، كي يتحمسوا للقيام بالأعمال الطيبة والعبادات.

عبارات تهنئة شهر رمضان 2024

رمضان شهر الخير والبركات حيث إنه الشهر الذي منّ الله فيه على عباده بأول آيات القرآن الكريم ليكون هدي للناس للصراط المستقيم، لذا فيما يأتي نعرض لكم بعض العبارات لتهنئة بشهر رمضان.

كل عام وأنت بخير الله يعيد علينا باليمن والبركات .

ربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

الحمد لله الذي رزقنا هذه الأيام المباركة.

مبارك عليكم الشهر المبارك .

ربنا يبلغكم ليلة القدر ويعفو عنكم ويغفر لكم .

اللهم أهل علينا بالخير واليمن .

اللهم لا تجعل رمضان ينتهي إلا وقد سترت عيوبنا وأصلحت فساد قلوبنا وجبرت نواقصنا.

اللهم اجعل رمضان بداية فرح وخير ونهاية لأحزاننا.

معايدات رمضانية

يعد شهر رمضان شهر الغفران ، لذا فإن الناس يتحمسون له ويحضرون له وتنتشر البهجة في كل البلاد الأجواء، لذلك فان الناس يحبون أن يظهروا مشاعرهم عن طريق التهنئة بشهر رمضان كما يأتي :