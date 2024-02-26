“ألف مبروووك للناجحين“ رابط نتائج السادس التمهيدي المهني الخارجي 2024 في العراق في عموم محافظات العراق

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج السادس التمهيدي المهني الخارجي، ووفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني نتائجنا، ومن المقرر أنها سوف تظهر في الأيام القليلة القادمة في العديد من المحافظات المختلفة داخل دولة العراق، وذلك ما سوف نقدمه لكم اليوم من خلال مقالنا.

نتائج السادس التمهيدي المهني الخارجي

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بإطلاق منصة نتائجنا الإلكترونية والتي يمكنك من خلالها الاستعلام عن نتائج المراحل التعليمية المختلفة، وذلك من أجل تسهيل الأمور على الطلاب وبدلا من الذهاب إلى المدارس، والجدير بالذكر أنه وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم ظهور النتائج لكل من المحافظات التالية: الرصافة الأولى والثانية والثالثة، واسط أربيل، دهوك، البصرة، ديالى، السليمانية، الكرخ، ذي قار، النجف، القادسية، نينوى، كربلاء، الكرخ الثالثة، ميسان، كركوك، المثنى، بابل، صلاح الدين، الكرخ الأولى والثانية، الانبار، بابل، الرصافة.

خطوات الاستعلام عن نتائج المهني

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التعرف على النتيجة بواسطة منصة نتائجنا والتي تكون كالتالي:

في البداية قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة نتائجنا.

ثم قم بالنقر على خانة استعلام الموجودة في القائمة الرئيسية.

ومنها انقر على خيار خدمة نتائج الطلاب.