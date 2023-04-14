قبل الغرامة.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر مارس من خلاة موقع المصرية للاتصلات

ان الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي تعد من أكثر الكلمات بحثًا على جوجل مع بداية الشهر الجاري، كما يبحث المواطنون عن موعد سداد فاتورة الارضي ، ورابط بحث يمكنهم من خلاله دفع ثمن الفاتورة ، حتى لا يقعوا في مأزق دفع اية غرامة مالية تتحدد له والتي تبدأ قيمتها من عشرين جنيهًا 1.5% من قيمة الاشتراك، حد أقصى للعقوبة يصل إلى 11 شهرًا، سيتم فصل الخدمة عن العميل الذي لم يسدد الغرامة ، وفصل خطه نهائيًا إذا لم يُسدَّده خلال سبعة شهور كما ان فاتورة الارضي اصبحت منذ عدة سنوات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالانترنت ولذلك يحتاج الكثيرين رغم التطور التكنولوجي الذي شهدته مصر ان يقوموا بشحنه شهريا لضمان ان يعمل الواي فاي لديهم .

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

ان الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يكون عن طريق الشركة المصرية للاتصالات والتي تساعد العملاء على معرفتها من خلال المنصة الالكترونية الرسمية الخاصة ولكن في حال تساءلت عن رقم يمكنك الاتصال عليه فان الخط الساخن 19777 بسعر المكالمة العادية، ويتم الاستعلام برقم التليفون الأرضي ليس الا .

تمتد مدة السماح بالدفع في حال التعصر في دفع فاتورة شهر مارس حتى يوم 14 ابريل 2023، وبعد انتهاء فترة السماح تقوم الشركة بتحويل التليفون الأرضى للعمل إلى نظام الاستقبال فقط، وذلك ابتداء من يوم 15 إبريل، أما منع إجراء المكالمات فتتخذ الشركة هذا الإجراء ابتداء من 15 مايو 2023.

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

يمكن لاي عميل ان يتبع اي طريقة من طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي الاربع والاسهل والتي تتلخص في

خدمة فودافون كاش.

منافذ أمان وفوري.

منافذ Bee.

الحساب البنكي باستخدام الفيزا وزيارة موقع الشركة .

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

من المؤكد ان هناك نسبة من العملاء لا تعلم بكافة خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي والتي تتلخص في اربع خطوات بسيطة جدا