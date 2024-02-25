مبروك عليكم … وزارة المالية العراقية تعلن عن موعد صرف مرتبات المتقاعدين العراق 2024 وسلم زيادة المرتبات الجديد

ازداد البحث بشكل ملحوظ خلال الساعات الأخيرة عن موعد صرف مرتبات المتقاعدين العراق 2024 فمن المعروف أن الدولة العراقية قد أعلنت عن صرف زيادة في مرتبات المتقاعدين داخل الدولة، لذلك يتم التساؤل من هؤلاء المتقاعدين عن نسبة الزيادة التي سوف يحصلون عليها بالإضافة إلى موعد صرفها، مما جعل الدولة تعلن عن هذه المواعيد تلبية لرغبة المواطنين بداخلها، ومن خلال مقالنا نقدم لكم أهم الزيادات التي يتم الحصول عليها خلال موعد صرف المرتبات الجديد ومتى يتم الحصول عليها.

موعد صرف مرتبات المتقاعدين العراق 2024

يعد رواتب المتقاعدين في العراق هامًا إلى الحكومة العراقية، لذلك تم تحديد موعد صرف مرتبات المتقاعدين العراق 2024 على أن يكون بشكل ثابت خلال اليوم الأول من كل شهر ميلاديًا في حال عدم وجود أي عطلة رسمية تعيق عملية الصرف، أما بالنسبة إلى نسب الزيادة فهي تكون كما يلي:

يتم الحصول على 100 ألف دينار كنسبة زائدة على الراتب الأساسي، أي من يحصل على 400 ألف دينار يتم يحصل على 500 ألف دينار.

من يحصل على 500 ألف دينار يتم يحصل على 600 ألف دينار.

من يحصل على 600 ألف دينار يتم يحصل على 700 ألف دينار.

من يحصل على 700 ألف دينار يتم يحصل على 800 ألف دينار.

شروط الحصول على زيادة رواتب المتقاعدين

أوضحت وزارة المالية داخل العراق أن تلك الزيادة لم يتم الحصول عليها إلا من خلال توفير عدد من الشروط في المتقاعد، حيث إنها تكون كالتالي: