المالية تعلن.. موعد صرف مرتبات مارس 2024 بعد زيادة رئيس الجمهورية 50% لجميع الموظفين

بدأ العد التنازلي على موعد صرف مرتبات مارس 2024 ويتقاضى كافة العاملين في 66 هيئة حكومية داخل الدولة المصرية، حيث إنه يتم صرف مرتبات مارس بالزيادة الرسمية التي سبق أن وجه بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، والتي هي ضمن أنظمة الجهود التي تنهض بها حكومة الدولة المصرية بهدف تحسين الظروف المعيشية لأفراد الشعب.

موعد صرف مرتبات مارس 2024

الجدير بالذكر وزارة العمل والشؤون المالية قامت بتحديد موعد صرف مرتبات 2024 بالإضافة إلى الزيادة التي أشاد بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث إنه من المقرر أن يتم صرف المرتبات على الموعد الذي حددته الوزارة، والذي يستهل يوم الأربعاء الموافق الأربعاء الموافق 21 مارس ويستمر حتى خمسة أيام لينتهي يوم الثلاثاء الموافق 27 مارس القادم 2024.

جدول صرف مرتبات مارس 2024

حسب قرار الوزارة المالية يتم صرف مرتبات مارس بزيادة التي نص عليها رئيس الجمهورية برفع قيمة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات الحكومية بمعدل يصل إلى ستة آلاف جنيه، ويتم الصرف كتالي:

اليوم الأول الموافق 21 مارس يتم صرف مرتبات كافة الوزارات والهيئات الحكومية التي تتمثل (مجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة التموين والتجارة الداخلية، مجلس الأمن القومي،

العمالة العامة لمجلس الدفاع الوطني، وهيئة القوى العاملة، هيئة التضامن الاجتماعي، المجلس الأعلى للصحافة، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب، هيئه المجلس القومي لحقوق الإنسان). اليوم الثاني 24 مارس يتم صرف مرتبات (وزارة الخارجية، الزراعة، الكهرباء، التعليم العالي، وزارة العدل، وزارة التخطيط والاستثمار والتعاون الدولي، هيئة المحكمة الدستورية العليا، هيئة التنمية المحلية، دار الإفتاء المصرية، هيئة قضايا الدولة، والنيابة العامة، ووزارة الشباب والرياضة). اليوم الثالث والرابع الموافق 25,26,27 مارس يتم صرف مرتبات كافة الموظفين الذين تخلفوا عن مواعيد الصرف المحددة.

مرتبات شهر مارس 2024 بعد زيادة

بعد تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بزيادة مرتبات شهر مارس لهذا العام أصبحت المرتبات على النحو التالي: