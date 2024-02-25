بعد انتهاء بطولتي أفريقيا وآسيا …. الإعلان عن تصنيف الفيفا للمنتخبات 2024 وقفزة كبيرة للمنتخبات

يهتم محبي كرة القدم التعرف على تصنيف الفيفا للمنتخبات 2024 الجديد حيث قامت الفيفا بالإعلان عن هذا التصنيف بعد أن تم الانتهاء من بعض البطولات التي أقيمت خلال الفترة الماضية ومنها كأس آسيا وكذلك كأس أمم أفريقيا أيضًا، حيث تعتمد الفيفا في ترتيب هذا التصنيف على المجهود الكروي التي يقوم بها جميع الفرق على مستوى العالم، ومن خلال مقالنا نتعرف على ترتيب هذا التصنيف سويًا سواء على المستوى العالمي أو مستوى الفرق العربية فقط بشكل مفصل.

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2024

ازداد البحث من قبل مشجعي كرة القدم عن تصنيف الفيفا للمنتخبات 2024 خلال الساعات الماضية لكي يتعرفون على أهم الفرق التي استطاعت أن تكون في مقدمة هذا التصنيف على مستوى جميع فرق كرة القدم، حيث يكون التنصيف العالمي كما يلي:

يأتي منتخب اليابان في مقدمة هذا التنصنيف بعد أن حصل على 1614.33 نقطة.

يأتي منتخب إيران في المركز الثاني بعد أن حصل على 1608.23 نقطة.

يأتي منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثالث بعد أن حصل على 1566.21 نقطة.

يأتي منتخب أستراليا في المركز الرابع بعد أن حصل على 1554.82 نقطة.

يأتي منتخب إيران في المركز الخامس بعد أن حصل على 1499.34 نقطة.

يأتي منتخب السعودية في المركز السادس بعد أن حصل على 1441.4 نقطة.

يأتي منتخب العراق في المركز السابع بعد أن حصل على 1409.44 نقطة.

يأتي منتخب اوزيكستان في المركز الثامن بعد أن حصل على 1376.5 نقطة.

يأتي منتخب الإمارات في المركز التاسع بعد أن حصل على 1355.55 نقطة.

يأتي منتخب الأردن في المركز العاشر بعد أن حصل على 1343.6 نقطة.

ترتيب المنتخبات العربية الأخرى

أما بالنسبة إلى ترتيب جميع الفرق العربية المتبقية، فقد حصلت على ترتيب ضمن هذا التصنيف الذي تم الإعلان عنه، والتي تكون كما يلي: