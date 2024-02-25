“الفراخ بكام”.. انخفاض جديد في اسعار الفراخ اليوم الأحد 25 فبراير.. هناكل ونخزن لرمضان..!!

تعد أسعار الفراخ من أهم المؤشرات التي تعكس حالة الاقتصاد في البلاد، وتعكس أيضا توازن العرض والطلب في سوق اللحوم، وفي الوقت الحالي يشهد سوق الفراخ تذبذبا في الأسعار، نتيجة لعدة عوامل تتضمن الأحوال الجوية، وتكاليف إنتاج الدواجن والتسويق، وتوزيع المنتجات، تابع معنا من خلال بوابة البديل الاخباري.

عدم استقرار اسعار الفراخ

تباينت الأسعار في الأسابيع الأخيرة بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت في بعض الأحيان بنسبة تصل إلى 20% بينما تراجعت في أخرى، وهذا يعود إلى العديد من العوامل التي تؤثر على تشكيل السعر النهائي للفراخ منها

تكاليف الإنتاج من أبرز العوامل التي تحدد سعر الفراخ، هي تكاليف الإنتاج وتشمل تكلفة الأعلاف وتكاليف الإيجارات والكهرباء، والمياه، والعمالة، وفي الوقت الحاضر، تشهد هذه التكاليف تزايدا مستمرا، نتيجة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وزيادة تكاليف المواد الخام. الطلب والعرض يلعب العرض والطلب دورا حاسما في تشكيل سعر الفراخ، حيث يؤثر ازدياد الطلب على ارتفاع الأسعار، بينما يؤدي تقلصه إلى انخفاضها وفي ظل الأوضاع الراهنة، يشهد سوق الفراخ تقلبات في الطلب نتيجة لتقلبات السوق والعوامل الاقتصادية. قد تكون هذه الارتفاعات والانخفاضات في الأسعار مؤقته، وترجع إلى عوامل محددة لذلك ينبغي علينا الانتباه وعدم الاستناد فقط إلى الأسعار الراهنة في اتخاذ القرارات المالية، يجب علينا أيضا الاطلاع على تطورات السوق وعوامل تأثيرها لضمان تحقيق أقصى استفادة من استهلاك الفراخ بأسعار معقولة وجودة ممتازة.

اسعار الفراخ اليوم