الحقي اشتري.. معارض أهلا رمضان 2024 بالقاهرة والجيزة بخصومات تصل الي 50% على جميع المنتجات

ننشر لكم معارض أهلا رمضان 2024 بالقاهرة والجيزة، ففي إطار جهود الحكومة المصرية من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة تقدم لهم معارض أهلًا رمضان التي توفر كل السلع التموينية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة جدًا، وتغطي معارض أهلًا رمضان مختلف محافظات مصر، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل أكثر.

معارض أهلا رمضان 2024 بالقاهرة والجيزة

يبحث الكثيرون عن أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بالقاهرة والجيزة، حيث تقدم تلك المعارض خصومات هائلة على مختلف السلع والمواد الأساسية، وتقام معارض أهلًا رمضان بأماكن متعددة في القاهرة والجيزة مما يجعلها متاحة للجميع، وعن أماكن سلع معارض أهلًا رمضان في القاهرة فهي على النحو التالي:

مصر القديمة منطقة أثر النبي.

مصر القديمة منطقة المنيل.

مصر القديمة ميدان الباشا.

حي البساتين بجوار شركة الكهرباء.

المعصرة والتنين.

مدينة نصر المنطقة الشرقية شارع حسن المأمون.

حي الموسكي المنطقة الغربية.

شارع 9 بالمقطم.

المعادي ميدان الحرية.

معارض أهلًا رمضان بمحافظة الجيزة

تنتشر معارض أهلًا رمضان في مختلف مناطق محافظة الجيزة وتتمثل في:

شارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازي.

شارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي.

ميت عقبة شارع المشروع.

الهرم كفر المنفي بجوار الجامع الأصفر.

6 شارع محجوب ثابت العجوزة.

شارع أبو المعاطي خلف مسرح البالون.

4 منافذ بحي الوراق أمام قسم شرطة الوراق.

شارع البطل أحمد عبدالعزيز.

أسعار السلع والمواد الغذائية في معارض أهلًا رمضان

تباع كافة السلع التموينية والمواد الغذائية في معارض أهلًا رمضان بأسعار مخفضة جدًا ومنها مايلي: