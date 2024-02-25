الحديد بكام.. تعرف على اسعار الحديد اليوم الاحد 25 فبراير… يابخت اللي بنا وعدي..!!

تتعرض الحديد والصلب لتقلبات في أسعارها بشكل يومي، مما يجعلها من المواد الأساسية التي تشهد تقلبات مستمرة في الأسواق العالمية وتعتبر أسعار الحديد مؤشراً رئيسياً للاقتصاد العالمي فهي تؤثر على أسعار البناء والإنشاءات والصناعات التحويلية بشكل كبير، وتتأثر أسعار الحديد بعدة عوامل منها العرض والطلب على المادة والتقلبات في أسعار العملات والتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم، تابع معنا من خلال موقعنا البديل الاخباري.

اسعار الحديد اليوم

واليكم في السطور القليلة القادمة أسعار الحديد بشكل من التفصيل

تم تسجيل سعر الطن من الحديد الاستثماري بمبلغ 54221.74 جنيه مصري.

سُجلت أسعار حديد عز عند حوالي 55820 جنيها.

سجل سعر حديد السويس قيمة تبلغ 53520 جنيهًا.

تم تسجيل سعر حديد المراكبي بمقدار 53520 جنيهًا.

سُجل سعر حديد أركو ستيل بقيمة 53500 جنيه.

تم تسجيل سعر حديد الجارحي بمبلغ 53300 جنيه.

سُجل سعر حديد الجيوشي بقيمة 52 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الاحد

تعتبر أسعار الأسمنت من الموضوعات التي تشغل بال الكثيرين سواء كانوا من قطاع البناء أو المستهلكين النهائيين، وتتأثر أسعار الأسمنت بالعديد من العوامل منها، العرض والطلب، وكذلك التكلفة الإنتاجية والتكاليف الإضافية مثل تكاليف النقل والتوزيع وتختلف أسعار الإسمنت من بكرة لأخرى، وتختلف أيضًا من مكان لآخر حيث قد تكون الأسعار مرتفعة في بعض الأماكن ومنخفضة في أماكن أخرى ويمكن أن تتأثر الأسعار أيضًا بالتقلبات الاقتصادية والسياسية في البلاد