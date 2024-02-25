أحداث جديدة.. تابع مسلسل متشرد الحلقة 5 مترجمة عربية على Dailymotion بجودة عالية Full HD

مسلسل متشرد الحلقة 5 وهو من بطولة كان يلدريم وسيراي كايا، وهو مسلسل تركي تحاكي أحداثه شخصية روبن هود الخيالية التي تمت مراجعتها لعمل الكثير من الأفلام والمسلسلات العالمية التي دائمًا ما تحصل على إعجاب المشاهدين، وذلك لأن هذه الشخصية تساعد الفقراء وتحاول مساعدتهم بطرق مختلفة كثيرة سواء بطرق شرعية أولا، لكنها في النهاية من الشخصيات الدرامية المحبوبة، فإذا كنت ممن يبحثون عن الأحداث المشوقة تابعنا لتحصل على المزيد من المعلومات حول مسلسل المتشرد.

مسلسل متشرد الحلقة 5

ينتظر الكثيرون بشدة عرض مسلسل متشرد الحلقة 5 وهي من المفترض أن تكون الحلقة الأخيرة للجزء الأول، وهو مسلسل إثارة وأكشن نال إعجاب العديد من الأشخاص، وذلك بفضل قصته المميزة، حيث يقوم بطل العمل “فرحان” بسرقة الأثرياء حتى يقوم بمساعدة الفقراء الموجودين في الحي الذي يسكن به، لكن تحدث بعض المواقف التي تقلب حياته رأسًا على عقب ويضطر إلى مواجهة تحديات كبيرة، حيث يضطر إلى استخدام هوية أخرى بعد أن تورط في حب فتاة من عائلة ثرية وهذه العائلة تريد السيطرة على الحي الساكن به حيث تأتي الحلقة الخامسة بأحداث قوية جدًا وذلك بعد أن علمت إيبيك بجميع الحقائق المخفية عنها وهنا ننتظر أن تختار بين الثقة مرة أخرى بـ فرحان ومواجهة عائلتها أم سوف تختار العائلة، أما فرحان فهو الآخر يواجه مواقف صعبة بين الحي الذي تتصاعد به المشاكل أو اختيار حبيبته وعائلتها، وفي النهاية سوف نكتشف إذا وصل بطل العمل إلى النهاية السعيدة التي يريدها أم لا.

مواعيد عرض مسلسل متشرد الحلقة 5

يعرض مسلسل متشرد في أول عرض له على قناة فوكس التركية في الثامنة مساءً يوم السبت من كل أسبوع، على أن يتم بثها على المواقع الإلكترونية بعد عرضها بساعتين، وفيما يلي نستعرض تردد قناة Fox التركية: