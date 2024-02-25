“فرصة شقق تبدأ من 184 ألف جنيه”.. طريقة حجز شقق بنك الإسكان والتعمير في حي التجمع الخامس 2024

أعلنت وزارة التعمير للمواطنين حجز شقق بنك الإسكان والتعمير التجمع الخامس 2024 فيقوم الكثير من المواطنين بالبحث عن شقق بنك الإسكان والتعمير التجمع الخامس، والتعرف على الموعد الذي يتم من خلاله الحجز الشقق التي تتبع للإعلان، حيث أن الإسكان وهي عبارة عن الوحدات المشطبة بالكامل كما أن أسعارها تعتبر المدعمة من خلال وزارة التعمير كما أن الوزارة تطرح كراسة الشروط والتي يتم تعبئة هذه الكراسة من خلال المواطن الذي يرغب في التقديم على هذه الوحدات.

ويتسأل الكثير من المواطنين الذين يرغبون في التقديم على شقق الإسكان والتعمير الاجتماعي عن الأسعار لتلك الوحدات، والتي تتراوح الأسعار للوحدات السكنية من الشقق للإسكان الاجتماعي وهذا للعام الحالي 2024 من 184 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه بالنسبة للوحدة السكنية.

شقق وفيلات بالتجمع الخامس

يعد سعر الوحدة والذي يتم تقديره حسب المساحة للشقة ووفقاً للموقع الجغرافي للشقق، حيث أن عملية التقديم على الوحدات السكنية لابد أن تتم بصورة إلكترونية، العملية للتقديم سوف تتم عبر موقع الصندوق للدعم والإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، مع العلم أنه سوف تتم عملية التقديم للحصول على شقق الإسكان والتعمير عن طريق مكاتب البريد المصرية.

شروط التقديم علي شقق الإسكان

تم العمل على فتح باب الحجز في شقق الوحدات لبنك الإسكان والتعمير وهذا منذ الأحد الموافق 28 من شهر يناير للعام الحالي، حيث أن مدة التقديم على شقق الإسكان والتعمير على الوحدات سوف تستمر حتى 29 من شهر فبراير لعام 2024 وتتم العملية للحجز والتقديم كما يلي: