انخفاض جديد في اسعار الدولار في السوق السوداء اليوم الاحد 25 فبراير.. الدولار رخص من تاني..!!

تحظى اسعار الدولار في السوق السوداء بشهرة كبيرة في العديد من البلدان، حيث يتم تداول الدولار بشكل غير قانوني خارج نطاق البنوك الرسمية والأسواق المالية المنظمة، وتعتبر هذه السوق مصدراً هاماً لتحديد سعر صرف العملات وقيمة العملات الأجنبية بشكل عام لكن ما هي أسعار الدولار في السوق السوداء، وما هي العوامل التي تؤثر على تلك الأسعار وما هي النتائج الاقتصادية والاجتماعية لتلك الظاهرة، سنحاول في هذا المقال الإجابة على تلك الأسئلة وتسليط الضوء على هذه الظاهرة التي تثير الجدل.

اسباب اختلاف اسعار الدولار

يمكن القول إن أسعار الدولار في السوق السوداء تتأثر بعدة عوامل منها العرض والطلب على الدولار والتضخم، والسياسات الاقتصادية ، وأحوال الاقتصاد الوطني، وقد تكون هذه العوامل مترابطة وتتأثر بعضها ببعض، مما يجعل من الصعب التنبؤ بحركة أسعار الدولار في السوق السوداء، ومن الواضح أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء، يعتبر عادةً مؤشراً على ضعف الاقتصاد وعدم استقراره، حيث يبحث المواطنون عن الدولار كوسيلة للحماية من التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية كما أن ارتفاع أسعار الدولار، يؤدي إلى زيادة تكلفة الاستيراد وارتفاع أسعار السلع والخدمات مما يؤثر سلباً على معيشة الناس وجودتها.

اسعار الدولار في السوق السوداء اليوم