تردد القنوات
“لمتابعين ماتشات الكورة” .. ثبت تردد القناة الرابعة العراقية الرياضية الجديد 2024 عندك واستمتع بالبرامج مجانا
تردد القناة الرابعة العراقية الرياضية 2024
يعتبر تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية واحداً من أكثر الترددات المطلوبة في الوقت الحالي، نظرًا لدورها البارز كناقل رئيسي للأحداث الرياضية الحصرية، حيث تمتلك القناة حقوق بث مباريات مهمة في البطولات العربية والعالمية، مما يجعل البحث عن ترددها أمرًا مستمرًا لعشاق الرياضة، وتبرز قناة الرابعة الرياضية العراقية بتقديمها محتوى متنوعًا وشاملًا، حيث تعرض المباريات اليومية وتقدم تغطية حية للأخبار الرياضية على مدار الساعة.
ترددات القناة الرابعة العراقية
أصبح تردد قناة الرابعة الرياضية محط اهتمام كبير لجماهير كرة القدم وعشاق الرياضة في جميع أنحاء المنطقة، خاصةً في الوطن العربي والعراق.
على النايل سات جودة عالية HD.
- التردد: 12563.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
النايل سات SD.
- التردد: 11678.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
على عرب سات
- التردد: 11747.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
خطوات تثبيت القناة العراقية الرياضية علي الرسيفر
لتنزيل قناة العراقية على التلفاز، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- قم بتوجيه صحن الاستقبال الفضائي نحو القمر الصناعي المناسب الذي يبث عليه قناة العراقية.
- قم بتوصيل جهاز الاستقبال الفضائي (رسيفر) بمدخل HDMI أو AV على التلفاز باستخدام كابل مناسب.
- بمجرد توصيل الرسيفر بالتلفاز، ابحث في قائمة القنوات عن قناة العراقية.
- يمكنك ذلك عن طريق القائمة أو الزرَّ “بحث القنوات” على جهاز الرسيفر.
- في بعض الأحيان، يحتاج الرسيفر إلى تحديث القائمة للعثور على القنوات الجديدة.
- يمكنك القيام بذلك من خلال قائمة الإعدادات أو الضغط على زرَّ “تحديث القائمة” على جهاز الرسيفر.
- بعد أن تظهر قناة العراقية في قائمة القنوات، يمكنك فتحها والتمتع بمشاهدة برامجها ومحتواها المتنوع.