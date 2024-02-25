اضبطها الآن … تردد قناة بداية Bedaya Tv 2024 على كافة الاقمار الصناعية

حصلت قناة بداية السعودية على شعبية كبيرة حيث انه سيتم القيام بعرض الكثير من البرامج الثقافية والاجتماعية والدينية وتقدم القناة محتوياتها على كافة الاقمار والتي تعمل على استمتاع المشاهدة بمحتواها الترفيهي ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة بداية Bedaya Tv 2024 على كافة الاقمار الصناعية.

تردد قناة بداية السعودية الجديد Bedaya Tv 2024

فقد حققت القناة نجاحاً كبيرة كما انها تمتاز باعتماد محتوى مميز بافضل صوت وصورة وانه يتم الاشتراك في القناة مجاني تماماً، دون الحاجة إلى دفع أي رسوم، كما انها تعمل على عرض مجموعة واسعة من البرامج الترفيهية والمتنوعة التي يتم عرضها على مدار الساعة على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة بداية السعودية نايل سات

يمكننا ان نستمتع بمحتوى القناة على النايل سات من خلال التالي:

التردد: 12054

الاستقطاب: عمودي\رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

تردد قناة بداية السعودية عرب سات

كما انه يمكننا استقبال محتواها على العرب سات من خلال التالي:

التردد: 12419

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

البرامج التي تعرض على قناة بداية السعودية

تقوم بعرض مجموعة متنوعة من البرامج، ومنها:

مطبخ القرية

البرايم

بيت الحكمة

الجائزة الكبرى

سجن القرية

مؤتمر الجمهور

النومنيه

زد خيرك

كلام اليوم.

ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال

يمكن ضبط تردد قناة بداية السعودية عبر اتباع الخطوات التالية: