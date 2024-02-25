الآن رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 1445 في السعودية عبر موقع التأمينات الاجتماعية

يسعى الكثير من المواطنين إلى الاستعلام عن رواتب المتقاعدين وأيضا الاطلاع على قيمة الراتب، حيث إن مؤسسة التقاعد بالمملكة تعمل على تأمين الموظف في القطاعين الحكومي والخاص بها، ويتم من خلالها صرف معاشات التقاعد وتحديد مكافأة نهاية الخدمة لهم، ويمكن التعرف على خطوات الاستعلام عن معاشات التقاعد، كما يمكن التواصل مع التأمينات الاجتماعية.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 1445

كما تعمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية على تقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطنين السعوديين، ومن أهم تلك الخدمات المقدمة الاستعلام عن رواتب التقاعد بخطوات بسيطة، ويمكن ذلك من خلال بعض الخطوات المتبعة وهي كالتالي:

قم بالدخول على موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

ثم قم بالنقر على خدمات أفراد.

ثم نقوم بالضغط على كلمة دخول الموجودة في الأسفل.

من ثم قم بإدخال رقم الهوية في المكان المخصص له.

ثم أضف كلمة المرور.

بعد ذلك قم بالنقر على تبويب دخول.

ثم اضغط على الاستعلام عن خدمات التقاعد.

ثم اكتب السجل المدني.

سوف يظهر لك التفاصيل التي تتعلق بالراتب.

حاسبة راتب التقاعد

بالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن الحصول على الخدمات التي تقدمها مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومنها حاسبة راتب التقاعد، وأيضا التعرف على قيمة المعاش التقاعدي للمستفيد، من خلال البيانات الشخصية له، ويمكن حساب قيمة راتب التقاعد بطريق سهلة وبسيطة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

قم بتسجيل الدخول على موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

من ثم اضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك قم بالنقر على حاسبة التقاعد.

عند ظهور نافذة البيانات سنقوم بإدخال البيانات الشخصية التي تتضمن نوع الخدمة، ثم عدد سنوات الخدمة.

ثم قم بإدخال قيمة آخر راتب لك تم الحصول عليه.

عليك كتابة سبب ترك الخدمة.

وبالتالي عليك الضغط على الأيقونة الخاصة بحساب قيمة المعاش التقاعدي.

ثم الانتظار للقليل من الوقت لحين التحميل، وسوف يظهر أمامك قيمة المعاش التقاعدي على شاشة الموقع.

طرق التواصل مع مؤسسة التأمينات العامة

إذا كنت ترغب في الاستعلام عن قيمة معاش التقاعد، ثم واجهتك مشكلة ما، لذلك يمكنك التواصل مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

كما يمكنك الاستعلام عن قيمة معاش التقاعد بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات، أو بالاتصال على رقم الهاتف الموحد والمجاني، وهو 8001243344.