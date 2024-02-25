اكتشف حالتك الاجتماعية بزيادة الجديدة… خطوات الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 oss.gov.eg

في الساعات الاخيرة ازداد البحث عن رابط استعلام تكافل وكرامة 2024 بعد تصريح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة المعاشات وهو هدف رئيسي للعديد من الحكومات حول العالم فإن العملية الاستعلام عن الحالة الاجتماعية والمالية للفرد تُعتبر خطوة هامة لضمان توفير الرعاية اللازمة والمساعدة الاقتصادية في العديد من البلدان اليكم خطوات لاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي.

الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتبسيط عملية الوصول والاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع من الخطوات ومن بين تلك الخطوات الأساسية:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة التأمينات الاجتماعية

يمكن للمواطنين زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية في للاطلاع على الخدمات المتاحة ومن ضمنها خدمة الاستعلام عن تكافل كرامة بالرقم القومي.

التسجيل في النظام الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية:

في بعض الحالات قد يتطلب الاستعلام عن حالة التكافل والكرامة التسجيل في النظام الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية حيث يتم تقديم المعلومات الشخصية والرقم القومي الجديد للاستعلام عن الحالة.

متابعة الإرشادات خطوة بخطوة:

عند الوصول إلى الموقع الإلكتروني يتم توجيه المستخدمين من خلال العملية للاستعلام عن التكافل والكرامة باستخدام الرقم القومي حيث يتم توضيح الإجراءات المطلوبة لإكمال العملية بنجاح.

بعد إدخال البيانات الشخصية والرقم القومي الجديد يتم تأكيد البيانات والانتظار للحصول على النتيجة حيث يتم عرض حالة تكافل وكرامة الفرد على الشاشة مباشرة.

معاشات تكافل وكرامة

زادت الاستفسارات مؤخرًا حول زيادة معاش تكافل وكرامة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة بنسبة 15% في معاشات برامج الدعم المقدمة من الدولة ستزيد معاشات تكافل وكرامة ابتداءً من شهر مارس المقبل حيث تمت زيادتها لتصبح كالتالي:

تم رفع مبلغ المعاشات الخاصة بكبار السن إلى 562.5 جنيهًا بدلاً من 450 جنيهًا.

تم زيادة مبالغ تكافل وكرامة لتصل إلى 625 جنيهًا مصريًا بدلاً من 500 جنيه.

تم زيادة معاشات الأيتام أيضا لتصبح 437.5 جنيهًا مصريًا بدلاً من 350 جنيهًا.

تم زيادة معاشات ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة أيضًا لتصبح 562.5 جنيهًا بدلاً من 450 جنيهًا

اذا حدث خطأ خلال تقديم تكافل وكرامة 2024

في حالة وجود أي مشكلة أو استفسار يمكن للمستخدمين الاتصال بفريق الدعم الفني المختص لهيئة التأمينات الاجتماعية للحصول على المساعدة اللازمة.