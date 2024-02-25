اضبط تردد قناة وناسة الجديد أخر تحديث 2024 أفضل قنوات الأطفال.. نزل تردد قناه لولو واستمتع بأفضل الاغاني

تزداد معدلات البحث عن تردد قناة وناسة الجديد 2024 خلال الساعات الأخيرة وذلك لأنها من أشهر القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي وذلك لأن القناة قدمت نخبة مميزة من الأناشيد والأغاني التي تجذب شريحة كبيرة من الجماهير خلال مدة قصيرة ولذلك حرصت العديد من الأمهات على تنزيل هذه القناة للاستمتاع بمحتواها التعليمي والترفيهي.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

في صدد حديثنا عن تردد قناة وناسة الجديد 2024، لابد التنويه على أن قناة وناسه حظيت بمكانة ريادية في عالم بث البرامج الهادفة للأطفال حيث تعمل جاهدة على تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية، وقد ركزت القناة على إبراز قيم التعاون والتفاعل الإيجابي بين الصغار، وتهدف إلى دعمهم في استكشاف مواهبهم وتطوير قدراتهم.

ولجأت القناة إلى تحديث ترددها وذلك من أجل تحسين جودة الصوت والصورة ويكون ترددها على القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال البيانات التالية:

تردد القناة :11270.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ :3\4.

الاستقطاب :أفقي.

خطوات ضبط تردد قناة وناسة الجديد 2024

يمكنك ضبط تردد قناة وناسة الجديد 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالدخول إلى قائمة الرسيفر.

اختر خيار “التركيب” من القائمة.

حدد القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القنوات منه.

اختر “إضافة تردد جديد” من القائمة.

أدخل التردد الجديد في الخانة المناسبة.

قم بتحديد معامل الاستقطاب الخاص بالقناة.

أدخل معامل ترميز القناة وتصحيح الخطأ.

اضغط على زر “موافق” أو “OK” لحفظ الإعدادات.

وهذه الخطوات السابقة تساعدك في تنزيل التردد بنجاح عبر الأقمار الصناعية.

ويجدر بنا الإشارة إلى أن برنامج “فريق البطل” من أشهر برامج هذه القناة حيث يعتمد على تنافس الأطفال في مجموعة متنوعة من التحديات البدنية والذهنية، وبينما برنامج “حكايات مسك” يتميز بسرد قصص ملهمة ومثيرة لخيال الأطفال.