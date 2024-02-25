ابدوا مذاكرة بقا … موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 لجميع الشعب أدبي وعلمي

تم التصريح عن موعد امتحانات الثانوية العامة وانه يعتبر تنبيه الطلاب بالقيام بتسجيل استمارة أداء الاختبارات ويتم التسجيل إلكترونيا، ويتم عرض كافة المستندات عند تقديم استمارة الخضوع للاختبارات ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 لجميع الشعب أدبي وعلمي.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

تقدم الوزارة تنبيه للطلاب للاستعداد لاختبارات الثانوية العامة ويتم من خلال التالي:

أول أيام امتحانات الثانوي العام في يوم 22 لشهر يونيو.

حيث ان الامتحانات سوف تستمر لمدة 30 يوما بداية من يوم 22 من شهر يوليو.

يتم القيام من قبل وزير التربية والتعليم العالي وهو السيد الوزير رضا حجازى باعتماد جدول الامتحانات.

لابد من ان يتم سداد المستحقات للخضوع للاختبارات وقد وصلت 200 جنيه فقط.

تسديد المبلغ لكل من الشعبتين العلمية والأدبية كما انه يتم منح الطلاب بعض المستلزمات اللازمة.

معايير وشروط التسجيل في استمارة الخضوع لاختبارات الثانوية العامة

يوجد مستندات التي يتم تقديمها عند القيام بالتسجيل في استمارة الإلكترونية لأداء اختبارات ومنها:

يتم القيام بطباعة استمارة أداء الاختبارات الإلكترونية.

يكون مرفق بها صورة الشخصية في المدرسة.

الصور الشخصية يكتب عليها الاسم رباعي ويقدم 4 صور.

يتم تقديم شهادة الميلاد الشخصية ويجب أن تكون حديثه.

سداد مستحقات العام الدراسي بالمدرسة ويتم توفير نسخة منه.

إيصال تسديد مستحقات تأمين التابلت وإحضار الإيصال الأصلي.

صورة من البطاقة الشخصية للطالب.

تقديم رقم الهاتف الجوال الشخصي للطالب.

إيصال تسديد المستحقات اللازمة لإعادة القيد.

ما هي مستندات الطلاب الراسبين التي سيتم خضوعهم لاختبارات الثانوية العامة 2024

يوجد بعض المستندات الأخرى التي يجب توافيرها ومنها: