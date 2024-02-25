حـ 59.. تابع مسلسل طائر الرفراف الحلقة 59 Yalı Çapkını مترجمة للعربية hd عبر تردد قناة Star TV

نقدم لكم مسلسل طائر الرفراف الحلقة 59، حيث يعد مسلسل طائر الرفراف من أجمل المسلسلات التركية التي حققت شعبية كبيرة في الوطن العربي حيث استحوذ على قلوب وعقول الكثيرين، ويتم عرض هذا المسلسل على عدة قنوات هذا إلى جانب عرضه في العديد من مواقع الإنترنت وقد وصل عدد مشاهدي هذا المسلسل إلى 8 مليون مشاهد، ويتم عرض، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا المسلسل.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 59

يبحث الكثيرون عن مسلسل طائر الرفراف الحلقة 59، وتحكي أحداث ذلك المسلسل عن قصة فتاة تسكن حي شعبي تقع في حب رجل ثري وتتعرض للعديد من الصراعات نتيجة الفجوة الاجتماعية بينهما وتتوالى الأحداث الشيقة الممتعة، فهو مسلسل يجمع بين الرومانسية والإثارة، ويجمع المسلسل فريق قوي من أجمل الممثلين المتميزين مثل مارت رمضان ديمير، وعفراء ساراتش أوغلو والمخرج أوغور سونماز، وقد حقق المسلسل نجاحًا منقطع النظير منذ بدء عرضه.

القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف التركي

ويتم عرض مسلسل طائر الرفراف على عدة قنوات تركية، كما يُعرض مدبلجًا على عدة قنوات عربية، حيث يعرض على قناة Star TV على القمر الصناعي نايل سات عن طريق تسجيل البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10992.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

كما يمكنكم متابعة مسلسل طائر الرفراف على قناة Star TV التركية على القمر الصناعي عرب سات بالخطوات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11604.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 9\8.

ويمكن أيضًا لعشاق المسلسلات التركية متابعة مسلسل طائر الرفراف على العديد من المواقع ومنها موقع ماي سينما وذلك من خلال البحث عن رقم الحلقة من خلال محرك البحث الخاص بجوجل بجودة فائقة.