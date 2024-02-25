“فرصة مش هتلاقي زيها كتير” .. أهم الشروط للتقديم في شقق بنك الإسكان والتعمير التجمع الخامس

يتطلع الكثير من المصريين إلى الحصول على معلومات حول شقق بنك الإسكان والتعمير في التجمع الخامس، حيث قررت وزارة التعمير فتح باب الحجز للمواطنين بهدف توفير فرصة لهم للحصول على شقق معمورة بالكامل بأسعار مدعومة، كما تتميز هذه الشقق بتوفير الراحة والتسهيلات المالية للمواطنين، حيث تقوم الوزارة بدعم الأسعار لتسهيل عملية الحصول عليها، وللتقديم على هذه الوحدات، يجب تعبئة كراسة الشروط التي تقدمها الوزارة، وهي الخطوة الأساسية للحصول على فرصة للمشاركة في هذا البرنامج السكني المهم، كما تأتي هذه الشقق بتشطيبات عالية الجودة ومعايير سكنية متميزة.

وحدات بنك الإسكان والتعمير

تم افتتاح باب الحجز لوحدات بنك الإسكان والتعمير اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 28 يناير للعام الحالي، وتستمر فترة التقديم على هذه الوحدات حتى يوم 29 فبراير 2024، تعتبر هذه المشاريع فرصاً استثمارية وسكنية فريدة في التجمع الخامس.

كمبوند أكاسيا

كمبوند أكاسيا في التجمع الخامس أمام بوابة 6 الرحاب.

يوفر الكمبوند 711 وحدة سكنية بتصاميم متنوعة مثل “السندس – العلياء – الروضة”.

تتراوح مساحات الوحدات بين 156 متر مربع و310 متر مربع.

يتألف الكمبوند من عدة عمارات، حيث تحتوي كل منها على دور أرضي و4 أدوار متكررة.

كمبوند بالما

كمبوند بالما في التجمع الخامس، قطعة 31، منطقة المستثمرين الشمالين، مقابل جامعة المستقبل على التسعين الشمالي.

يتألف من 95 فيلا فاخرة، مساحات الأراضي بين 337 و729 مترًا مربعًا، ومساحات البناء بين 323 و383 مترًا مربعًا.

الفيلل جاهزة للتسليم وتشطيبها نصف تشطيف.

سعر الشقة في الإسكان الاجتماعي

يرغب العديد من المواطنين الذين يفكرون في التقديم في معرفة أسعار تلك الوحدات السكنية، حيث تتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي بين 184 ألف جنيه و 400 ألف جنيه للوحدة.

شروط التقديم

للتقديم على شقق وزارة الإسكان، يلزم المتقدم الالتزام بالشروط التالية: