ألحق سجل أولادك … كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 بالرقم القومي

قامت الحكومة المصرية ببعض من القرارات التي تعمل على تحسين أنظمة التموين فقد تم الإعلان عن إضافة المواليد على بطاقة التموين وتتم من خلال استخدام الرقم القومي، وانه من ضمن ما تعمل الحكومة علي القيام به هو ضمان وصول الفئات المستحقة السلع التوينية لهم ومن خلال مقالنا سنتعرف على إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 بالرقم القومي.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

يتم العمل بخطط جديدة وهي العمل على تحديث بيانات المستحقين ولابد من تقديم بيانات دقيقة في بطاقات التموين، ويتم من خلال ذلك العمل على إضافة المواليد على البطاقة باستخدام الرقم القومي ويسهل عليها تحديث بياناتهم بسرعة ويتم من خلال رقم الهوية القومي وهي الوسيلة الاكثر دقه فهو إجراء ضرورياً يسهم في تحسين توزيع الدعم الحكومي.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 بالرقم القومي

يمكننا القيام بإضافة المواليد وذلك يتم من خلال:

تواجد ولي الأمر أو الشخص بإجراءات البطاقة للمواطن.

تقديم نسخة من شهادة ميلاد المولود الجديد.

يتم زيارة أقرب فرع لوزارة التموين لتقديم الوثائق والطلبات المطلوبة.

تحديث بيانات العائلة وإصدار بطاقة التموين المحدثة بالمواليد الجدد.

لابد من ان يتم انتظار الفترة الزمنية المحددة من قبل الجهة الرسمية.

ارسال إشعار بنجاح التحديث عبر رسالة نصية.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

يوجد بعض من الشروط الجديدة لاضافة المواليد على بطاقة التموين ومنها: