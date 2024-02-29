“نــــــاو ⭕️home.moe.gov.om“ رابط الاستعلام عن نتائج الدبلوم في سلطنة عمان 2024

يتساءل عدد كبير من طلاب مرحلة الدبلوم في سلطنة عمان وذلك عقب الانتهاء من الاختبارات، ووفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة بعد الانتهاء من عمليات التدقيق والتصحيح، ثم يتم رفعها على الموقع الإلكتروني الخاص بهم، وبناء على ذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا رابط الاستعلام عن نتائج الدبلوم في سلطنة عمان.

رابط الاستعلام عن نتائج الدبلوم في سلطنة عمان

صرحت وزارة التربية والتعليم العمانية عن مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند الاستعلام عن النتيجة والتي تكون كالتالي:

في البداية يجب على الطالب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبوابة التعليمية العمانية. ومنها قم بالدخول على خيار خدماتنا. ثم بعد ذلك انقر على خانة خدمات الطلاب، ثم ادخل على نظام البوابة التعليمية. يتطلب بعد ذلك إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالطالب. يرجى إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. بمجرد الضغط على كلمة اظهار النتيجة سوف تظهر بالتفصيل بالدرجات الخاصة بجميع المواد. كما يمكن أيضا الاستعلام عن النتيجة من خلال إرسال رسالة بها رقم الجلوس على الرقم 90200، وذلك من خلال شركات الاتصالات عمانتل، أوريدو.

تعليمات تقديم تظلم على نتائج الدبلوم

يوجد مجموعة من التعليمات التي يجب اتباعها عند تقديم تظلم في أي من مواد الدبلوم في سلطنة عمان، وهي تتمثل في: