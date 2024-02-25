“يا بخت الاسماء دي هيكون ليها فلوس”…خطوات الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 oss.gov.eg

زاد الاهتمام خلال الساعات الأخيرة لمعرفة كيفية استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 وكيفية طلب معاش تكافل والكرامة 2024 عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي هذا جاء خصوصاً بعد قرار زيادة الرواتب والمعاشات الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أدى إلى زيادة عدد المستفيدين يمكنك معرفة كيفية الاستعلام عن معاشك التقاعدي عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية وسنقدم لكم جميع التفاصيل عن خطوات استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024

اليكم كافة التفاصيل وخطوات الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 وهي كالتالي:

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الخطوة الأولى هي زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

انتقل إلى القائمة العلوية واضغط على خيار “البرامج والمبادرات”.

يجب أن ينقر مقدم الطلب على خيار “البرنامج” في القائمة الفرعية.

جميع البرامج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية مذكورة في الصفحات التالية.

الضغط على برنامج “التضامن والكرامة”.

بعد ذلك سيتم توجيهك إلى صفحة تحتوي على البرنامج ومعلومات حوله.

في أعلى الصفحة عليك أن تنقر على خيار “طلب النتائج”.

سيتم فتح صفحة على موقعك لطلب النتائج.

يجب وضع الرقم الوطني لحاملي بطاقة تكافل وكرامة في الحقل المناسب في الطلب.

بمجرد إدخال الرقم القومي يجب عليك النقر على خيار “الطلب”.

ثم يتم عرض جميع البيانات التي يرغب الطالب في الاطلاع عليها.

الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة

تختلف الأوراق المطلوبة للتسجيل في برنامج التكافل والكرامة حسب الفئة المستحقة إلا أنها بشكل عام تتضمن ما يلي: