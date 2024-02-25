هنقبض بالزيادة؟ موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بمصر وهل ستطبق الزيادة هذا الشهر ام لا؟

تصدر موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 محركات البحث الاجتماعي وذلك بعد قرارات الرئيس السيسي بخصوص زيادة المعاشات السنوية حيث قدم موعدها، ومن المقرر أن تكون في شهر مارس القادم، بالرغم من أن المادة 35 تنص على زيادة المعاشات لجميع المستحقين بنسبة تصل إلى 15% في 30 يونيو من كل عام، ولكن قرارات الرئيس السيسي بزيادة المعاشات من خلال الشهر القادم من أجل مساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة غلاء الأسعار.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

يتساءل العديد من مستحقي المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 وذلك نظرًا للإعلان الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الزيادة السنوية الجديدة حيث من المتوقع أن يتم صرف المعاشات لشهر مارس 2024 في الأول من ذلك الشهر بنسبة زيادة تبلغ 15% لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، والذين يصل عددهم إلى حوالي 13 مليون مواطن وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 74 مليار جنيه، ويمكن لجميع المستحقين صرف معاشات شهر مارس 2024 من خلال عدة وسائل مريحة ومتاحة، وهي كالتالي:

يمكن للجميع سحب معاشاتهم من ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك والبريد.

ويتاح أيضًا صرف المعاشات من خلال منافذ شركة فوري.

ويمكن لجميع المستحقين صرف المعاشات أيضًا من خلال كارت ميزة الخاص بهم، والتي توفر وسيلة آمنة وسهلة للتحكم في الأموال.

ويستطيع أصحاب المعاشات صرف معاشاتهم من خلال التطبيقات والمحافظ الإلكترونية، مما يتيح لهم الوصول إلى أموالهم بسهولة عبر الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر.

جدول صرف معاشات شهر مارس 2024

وبعد أن أوضحنا موعد صرف معاشات شهر مارس 2024، يجدر بنا الإشارة إلى أن من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر مارس 2024 في المواعيد التالية: