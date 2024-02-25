ظهرت الآن … ياريت يكون اسمك فيهم … اسماء الجدد بالتكافل والكرامة بالرقم القومي 2024
يتم البحث الكثير من قبل المواطنين عن الأسماء الذين تم قبولهم للحصول على تكافل وكرامة بالدفعة الخاصة حيث انها المبادرة التي تقدم للاشخاص المحتاجين والاشد احتياجًا ويتم ذلك بناء على قرارات الرئيس ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء الجدد بالتكافل والكرامة بالرقم القومي 2024.
اسماء الجدد بالتكافل والكرامة بالرقم القومي 2024
تعمل الحكومة على تحسين دخل المواطنين، والعمل على مساندة الاسر الفقراء الذين يحتاجون للدعم ويتم ذلك من خلال مبادرات تكافل وكرامة، ويمكن ان يتم الاستفادة من بعض المبالغ المالية من خلال توافر مجموعة من المعايير و الشروط التي تتيح لهم الحصول على المعاش.
الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة
يمكن لجميع المتقدمين التعرف على الأسماء الجديدة للحصول على تكافل وكرامة، و يمكنكم الاستعلام عنها من خلال إتباع الخطوات الآتية:
- قم بالتوجه إلى برنامج تكافل وكرامة.
- من ثم القيام باختيار ايقونة الاستعلام.
- كتابة رقمك القومي الخاص بك بشكل صحيح.
- النقر على زر الإستعلام عن النتائج.
- سوف يظهر لك بيانات معاشك الذي ستتمكن من الحصول عليه خلال الفترة القادمة في حالة قبول طلبك.
- حالة الرفض لن يظهر لك أي بيانات وسيتم توضيح سبب الرفض.
ما هي قيمة معاشات تكافل وكرامة
تم التصريح عن بعض من القرارات الجديدة التي تخص زيادة معاشات تكافل وكرامة والتي سيتم تغيره في قيمة الرواتب وهي:
- الأشخاص الذين يحصلون على معاش من تكافل وكرامة الذين كانوا يحلصون على مبلغ 500 جنيه سوف يصبح 625 جنيه.
- أما عن الأشخاص المسنين الحاصلين على معاش قيمته 450 جنيه سوف يصبح 562.5 جنيه.
- وكل من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحصلون على معاش من تكافل وكرامة 450 جنيه أصبح بعد الزيادة 562.5 جنيه.
- الأيتام الذين يحصلون على معاش من تكافل وكرامة قيمته 350 جنيه سوف يصبح 437.5 جنيه.