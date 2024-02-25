“هنا التردد” .. ثبت عندك ع التلفزيون أجدد ترددات القناة الرابعة العراقية على الأقمار الصناعية 2024 ع النايل سات بجودة عالية

يشهد تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية اهتمامًا كبيرًا من قبل محبي كرة القدم وعشاق الرياضة في العالم العربي، حيث تلعب دورًا بارزًا كناقل رئيسي للأحداث الرياضية الحصرية، كما أن القناة تمتلك حقوق بث مباريات مهمة في البطولات العربية والعالمية، مما يجعل البحث عن ترددها أمرًا ضروريًا لمتابعين الرياضة، حيث تبرز قناة الرابعة الرياضية العراقية بتقديمها محتوى متنوعًا وشاملًا، حيث تقدم تغطية حية للأخبار الرياضية على مدار الساعة.

ترددات القناة على الأقمار الصناعية

في حال كنت تريد تثبيت القناة الرابعة الرياضية العراقية عندك على التلفزيون، إليك أهم الترددات المتنوعة على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات.

على النايل سات

الجودة العالية HD

التردد: 12563.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة القياسية SD

التردد: 11678.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

على عرب سات

التردد: 11747. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 6/5.



خطوات تثبيت الرابعة العراقية على الرسيفر