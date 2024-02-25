أبسطي صغارك طول اليوم … احدث تردد لقناة وناسة كيدز لمشاهدة الأغاني والأناشيد 2024

يبحث عنها الآباء والأمهات حيث انها من اكثر القنوات مشاهدة وتعرض القناة عدد كبير من الأغاني والأناشيد الجديدة في خلال 24 ساعة وذلك على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات ومن خلال مقالنا سنتعرف على احدث تردد لقناة وناسة كيدز لمشاهدة الأغاني والأناشيد 2024.

قناة وناسة كيدز لمشاهدة الأغاني والأناشيد 2024

صرحت قناة وناسة للأطفال عن عرضها عدد كبير من الأغاني والأناشيد التي حصلت على إعجاب الكثير من الأطفال كما انها تمكننا من الاستمتاع بافضل الأغاني والأناشيد الجديدة على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات على مدار اليوم بدون انقطاع ومشاهدة بجودة عالية كما تقدم تلك القناة عدد من الاغاني التي تقوم بتعلم الأطفال الصغار في الأغاني من خلال تنزيل تردد قناة وناسة للأطفال على القمر الصناعي نايل سات والاستمتاع بمحتواها ويتم من خلال تلك البيانات وهي:

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة كيدز على عرب سات

يمكننا استقبال تردد قناة وناسة للأطفال على القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات وهي:

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كما الجودة للقناة: HD.

استقبال تردد قناة وناسة للأطفال Wanasah TV 2024

يمكن تنزيل تردد قناة وناسة للأطفال من خلال اتباع التالي: