من هُنـــا.. رابط التسجيل لتكافل وكرامة بالرقم القومي عبر وزارة التضامن الاجتماعي 2024 moss.gov.eg

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير رابط التسجيل لتكافل وكرامة بالرقم القومي، إذ إن الوزارة قامت بتخصيص موقع رسمي من الممكن عن طريقه أن يتم تقديم طلب للاستفادة من دعم هذا البرنامج، ومن الجدير بالذكر أيضا أنه يستفيد منه ما يقرب من حوالي 5.2 مليون أسرة، وتوجد خطوات سلسة للغاية لكي يتم الاستعلام عن هذا المعاش، وفيما يلي سوف نرفق الرابط الخاص بالتسجيل لتلقي هذا المعاش.

رابط التسجيل لتكافل وكرامة بالرقم القومي

في الأيام التي مضت قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنويه حول زيادة هذا المعاش الخاص بذلك البرنامج بمعدل 25%، وتم صرفها في شهر أبريل الذي مضى 2023، وتجدر الإشارة أيضا بأن هناك زيادة بنسبة 15% سيتم صرفها بشهر مارس القادم 2024، وتبعًا لوزارة التضامن الاجتماعي فيمكن التسجيل بسهولة من خلال رابط التسجيل لتكافل وكرامة بالرقم القومي من هنا.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة من ضمن برامج الدعم المقدمة من جانب الحكومة المصرية للمواطنين الأكثر احتياجًا، ولكن له شروط ضرورية لا بد من أن تكون متوفرة في المواطن الراغب في الاستفادة من تلك المعاشات المقدمة من جانبه، ومن الجدير بالذكر أنه يستطيع المواطنين أن يقوموا بالاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بواسطة اتباعهم النقاط التالية: