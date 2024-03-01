“احجزها فورا nid-moi.gov.iq“ رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن فتح باب حجز البطاقة الوطنية الموحدة، وهي التي سوف يتم استخدامها في جميع التعاملات الحكومية داخل دولة العراق وذلك بداية من شهر كانون الثاني، لذلك يجب على جميع المواطنين حجز البطاقة واستخراجها، يجب العلم أنه يتم حجز البطاقة وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها، وبناء على ذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا شروط استخراج البطاقة، بالإضافة إلى رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة.

رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند حجز البطاقة الوطنية الموحدة، والتي تكون كالتالي:

أولا قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمديرية شؤون البطاقة. ثم قم بالدخول على خانة حجز الموعد النهائي. يرجى تحديد إذا كنت سوف تستخرجها أول مرة أو ترديد التجديد. سوف يتطلب منك إدخال بياناتك الشخصية والتي تتمثل في: اسم المتقدم، رقم هاتف يعمل، تاريخ الميلاد، رقم الهوية الشخصية. يرجى تحديد المحافظة التابع لها والمركز الذي تسكن فين. قم باختيار الوقت والموعد المناسب لك. بمجرد النقر على إرسال الطلب تنتهي عملية الحجز. يجب العلم أنه يمكنك حجز موعد أيضا من خلال تحميل التطبيق الإلكتروني الخاص بالبطاقة الوطنية الموحدة.

شروط الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة

قامت مديرية شؤون البطاقة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها عند حجز البطاقة وهي: