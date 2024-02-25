نتائج السادس المهني الدور التمهيدي بجميع الفروع الزراعي والتجاري والصناعي والسياحة والفنادق والحاسوب

آلاف الأشخاص يترقبون الآن موعد إعلان نتائج السادس المهني الدور التمهيدي بجميع الفروع الزراعي والتجاري والصناعي والحاسوب والسياحة والفنادق وغيرها من نتائج المهني التمهيدي التي طال انتظارهم لها منذ فترة طويلة، وذلك بعد انتهاء الطلاب من فترة الامتحانات التي وضعتها وزارة التربية العراقية التي شهدت انتقادا لدغا من قبل الطلبة والطالبات على منصات التواصل الاجتماعي بسبب التأخر في إعلان نتائج الدور التمهيدي.

نتائج السادس المهني الدور التمهيدي

البحث مشتعل الآن وبكثافة كبيرة جدا من قبل الطلاب على نتائج السادس المهني الدور التمهيدي في محافظة الانبار،بغداد، صلاح الدين، دهوك، النجف، بابل، واسط، ذي قار،اربيل، البصرة، السليمانية، ميسان،ديالي، كربلاء، الديوانية، كركوك، حلبجة وغيرها من المدن والمحافظات العراقية الأخري المتعطشة لإعلان نتائج طلاب العراق لتلك المرحلة حتي تطمئن القلوب وترسم الابتسامات على الوجوه وتبدأ التهاني والمباركات والاجتفالات فما أجمل النجاح، وحتي هذه اللحظة لم تعلن وزارة التربية العراقية نتيجة السادس الاعدادي المهني، وجاري العمل على قدم وساق من أجل رفع النتائج التي لم يتبقي ألا هي بعد إعلان نتائج السادس الابتدائي والاعدادي والثالث المتوسط، ومن المتوقع أن تعلن النتيجة خلال الساعات القادمة من اليوم أو غدا الاثنين.

موقع نتائجنا

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