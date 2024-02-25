رسميا الان.. تحديد موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024 للمواطنين بالزيادة الجديدة «استعلم الان mof.gov.iq»

من الحين إلى الآخر ينضم عدد جديد من المتقاعدين للتأمينات، ويتم التساؤل على موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024 ليتمكنوا من ترتيب احتياجاتهم على حسب هذا الموعد خاصة مع بدء حلول شهر رمضان المبارك، وأوضحت وزارة المالية العراقية التفاصيل الكاملة التي تخص رواتب المتقاعدين، كما أنها أوضحت أيضاً كيفية الاستعلام على راتب التقاعد.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024

بعد أن وجه الكثير من المواطنين المتقاعدين الجدد التساؤل على موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024 أجابت وزارة المالية العراقية بأنه يتم صرف رواتب التقاعد شهرياً في اول الشهر الميلادي، وأوضحت بأنه بداية من شهر مارس سيتم تطبيق قيمة الزيادة الجديدة التي أعلنت عنها التأمينات الاجتماعية، وقد أكدت وزارة المالية أنه سيتم تطبيق الزيادة على كافة المستفيدين من التأمينات بحد أقصي 164 دينار عراقي يتم توزيعهم على كافة المستفيدين من رواتب التقاعد.

كيفية الاستعلام على راتب التقاعد في العراق

بعد أن أعلنت وزارة المالية العراقية التفاصيل الكاملة نحو موعد صرف رواتب التقاعد، يتساءل بعض المواطنين على الخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها للاستعلام على قيمة الراتب، وقد تم توضيح الخطوات التالية: