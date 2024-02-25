“رابط التقديم مستني إيه”.. شقق بنك الإسكان والتعمير التجمع الخامس 2024 مـ ..أهم خطوات التقديم والشروط

أعلنت الحكومة عن مشروع هام يأتي ضمن مبادرات بنك الإسكان، يهدف إلى توفير فرص امتلاك وحدات سكنية للمتوسطين والمحدودين في الدخل، حيث يتيح هذا المشروع للمواطنين امتلاك منازلهم بتقديم دفعات شهرية ميسرة، مما يعزز فرص الشباب لامتلاك منازلهم في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ومع ذلك، يجب على الراغبين في هذه الفرص الالتزام ببعض الشروط لضمان تحقيق الهدف المنشود.

كيفية التقديم في شقق بنك الإسكان

يمكنك اتباع الخطوات التالية للتقديم في شقق بنك الإسكان والتعمير التجمع الخامس، المقدمة عبر الصندوق الاجتماعي.

انتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي للبنك.

اختر الوحدة السكنية التي ترغب في الحصول عليها من بين العديد من الشقق المعروضة على الصفحة الرئيسية.

قم بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة لتقديم الطلب والحصول على الموافقة.

تأكد من قراءة جميع الأحكام والشروط قبل النقر على زر الموافقة.

قم بتحميل جميع المستندات المطلوبة ومن ثم انقر على زر الطلب.

انتظر حتى يتم إرسال شعار يوضح حالة طلبك.

الشروط الأساسية للتقديم

للحصول على موافقة البنك والحصول على الوحدة السكنية المطلوبة، يجب تحقيق الشروط التالية:

أن يكون مصري الجنسية شرط أساسي.

يتراوح العمر بين 21 و50 عامًا.

يجب أن يكون الدخل الشهري للمتقدم أقل من 6 آلاف جنيه.

عدم امتلاك وحدات سكنية أخرى.

عدم التقديم على أكثر من وحدة سكنية داخل مشاريع الإسكان.

يجب دفع جدية الحجز داخل إحدى الفروع التابعة للبنك.

الأوراق المطلوبة للتقديم

يتطلب التقديم على الوحدة السكنية من خلال البنك توفير الوثائق التالية:

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

صورة من قسيمة الزواج.

شهادة مفردات مرتب للعاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص، يمكن الحصول عليها من محاسب قانوني معتمد.

شهادة تفيد بصافي الدخل الشهري أو السنوي.

إحضار صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية وذلك ضروري لأصحاب المهن التجارية أو المهن الحرفية.

كيفية السداد

أعلن بنك الإسكان والتعمير عن مشروع كمبوند أكاسيا في منطقة المستثمرين الشمالية بالتجمع الخامس، والذي يتضمن 711 وحدة سكنية تتنوع بين الشقق والفيلات، حيث يقدم المشروع ثلاث نماذج هي “السندس – العلياء – الروضة”، وتتراوح مساحتها من 156 مترًا مربعًا إلى 310 مترًا مربعًا، العمارات تتألف من دور أرضي و4 أدوار متكررة، وتوفر الوحدات في الدور الأرضي حديقة خاصة، أما كمبوند بالما، فيتكون من 95 فيلا فاخرة في منطقة المستثمرين الشمالية بالتجمع الخامس، وتتنوع مساحات الفيلات بين 337 مترًا مربعًا و729 مترًا مربعًا، وتأتي جاهزة للتسليم الفوري بتشطيبات نصف تشطيب، كما يمكن للمستثمرين الاستفادة من خيار السداد بدفع 10% مقدمًا وتقسيط الباقي على 10 سنوات بفائدة معتدلة.