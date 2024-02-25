بالزيادة الجديدة.. تحديد موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 للجميع وفق لوزارة المالية العراقية

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 تعتبر من الأمور المهمة التي يسعى الى معرفتها المتقاعدين، لأن يعتبر راتب التقاعد هو الراتب الأساسي لكل متقاعد لتلبية احتياجاته الأساسية المعيشية، وأوضحت أيضاً وزارة المالية العراقية بأن هناك زيادة جديدة سيتم تطبيقها على كافة المستفيدين من رواتب التقاعد ومعاونتهم على الحياة المعيشية وتلبية احتياجات الافراد الأساسية، كما أنه من الضروري التعرف على الشروط الأساسية في صرف رواتب التقاعد، سنتعرف علي التفاصيل كاملة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

حرصت وزارة المالية العراقية على صرف كافة الرواتب الخاصة بالمتقاعدين في بداية الشهر الميلادي، فقد أكدت على أن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 سيكون يوم 1 مارس 2024، وسيتم صرف الراتب شهرياً في هذا الموعد، وقد أكدت على أنه إذا توافق التاريخ الرسمي مع إجازة رسمية في الدولة سيتم ترحيل موعد صرف الرواتب إلى انتهاء الاجازة.

ما هي شروط صرف راتب التقاعد بالعراق

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى كافة المتقاعدين حتى يتم الموافقة على طلب الانضمام إلي المعاشات، وقد أوضحت الشروط التالية: