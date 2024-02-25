“الضحك للركب” تردد قناة توم وجيري للاطفال نايل سات

تعد قناة توم وجيري بوابة سحرية في عالم الكرتون، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات التي تناسب جميع الأعمار، وتحتوي القناة على العديد من المفاجآت والمغامرات والمواقف المضحكة والمقالب بين القط توم والفأر جيري، بالإضافة إلى ذلك، تقوم إدارة القناة بمواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين جودة البث بصفة دورية ومستمرة.

قناة توم وجيري قناة الكبير والصغير

تهدف قناة توم وجيري إلى إحياء ذكريات الطفولة لدى الكبار من خلال عرض الأفلام الكرتونية الكلاسيكية التي نشأت عليها الأجيال السابقة، مثل مغامرات سلاحف النينجا وتوم وجيري في جزيرة الكنز، ومغامرات سبايدرمان وباتمان، وتحرص القناة أيضًا على عرض أحدث أفلام الكرتون بشكل حصري، مما يتيح للأطفال الاستمتاع بأحدث الإنتاجات العالمية.

كيفية ضبط تردد قناة توم وجيري

لكي تقوم بضبط تردد قناة توم وجيري على جهازك والاستمتاع بها وبكل ما تقدمه من محتوى ترفيهي، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. أولاً انتقل إلى قائمة القنوات الموجودة على جهاز الاستقبال الخاص بك.

2. اضغط على زر “بحث” للبدء في البحث عن القنوات الجديدة.

3. حدد القمر الصناعي نايل سات من قائمة الأقمار الصناعية المتاحة.

4. أدخل التردد الجديد لقناة توم وجيري: 12149.

5. تأكد من ضبط الاستقطاب على “أفقي” ومعدل الترميز على “27500”.

6. اضغط على زر “بحث” مرة أخرى لبدء البحث عن القناة.

7. بعد انتهاء البحث، ستظهر قناة توم وجيري في قائمة القنوات.

الآن تعرف على تفاصيل التردد بالتفصيل

تردد قناة توم وجيري: 12149.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.