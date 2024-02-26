“عنوان القوة والسرعة”.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة فولكس فاجن تيجوان 2024 في مصر.. لعشاق الشياكة..!!

تعتبر سيارات فولكس فاجن من بعض أشهر السيارات الفاخرة في العالم، وتحظى بشعبية كبيرة بين عشاق الفخامة والأناقة، ومن بين أحدث الطرازات التي ينتظرها الجميع هو فولكس فاجن تيجوان 2024 المميزة بتصميمها الحديث والفريد، والتي تعد خيارا مثاليا لعشاق الفخامة وتأتي فولكس فاجن تيجوان 2024 بتصميم مميز وأنيق، حيث تجمع بين الأناقة والراحة في القيادة، يتميز الطراز الجديد بمقصورة فخمة ومجهزة بأحدث التقنيات والميزات التي تسهل على السائقين التحكم في السيارة وتوفر لهم تجربة قيادة ممتعة.

سيارة فولكس فاجن

من الناحية الفنية تمتاز فولكس فاجن تيجوان 2024 بمحرك قوي وكفاءة وقود عالية، مما يساعد على توفير تجربة قيادة سلسة واقتصادية، بالإضافة إلى ذلك تتوفر العديد من الإضافات الاختيارية للمشترين مما يتيح لهم تخصيص سيارتهم وفقا لاحتياجاتهم واحتياجاتهم الشخصية.

مواصفات السيارة

تمتلك هذه السيارة محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1400 سي سي تيربو وهو محرك يولد قوة تصل إلى 150 حصان وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن في المتر مما يمنحها أداءً ممتازًا وقوة استثنائية على مختلف أنواع الطرق وبالإضافة إلى ذلك تم تجهيزها بناقل حركة يتألف من خمس سرعات مما يوفر تجربة قيادة سلسة ومريحة للغاية.

سعر السيارة

أما بالنسبة للسعر فمن المتوقع أن تكون أسعار فولكس فاجن تيجوان 2024 في مصر تنافسية ومعقولة مما يجعلها خيارا جذابا لعشاق الفخامة الذين يبحثون عن سيارة ذات جودة عالية وأداء ممتاز وقامت الشركة بإعلان أسعار سيارات فولكس فاجن تيجوان موديل 2024 وبخاصة فئة R-Line حيث تم تحديدها بمبلغ 2.2 مليون جنيه في السوق المحلية هذا السعر يجعلها خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن سيارة فاخرة تتمتع بجودة عالية وأداء ممتاز.