الحق ذاكر.. مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 ابتدائي – اعدادي ثانوي وفق لوزارة التربية والتعليم

تعد اختبارات الترم الثاني من أهم الأمور التي يرتب لها جميع الطلاب بطريقة جيدة، حرصاً منهم على التوصل إلى نتيجة جيدة بنهاية العام الدراسي، ويتم التساؤل على مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الخطة الزمنية التي تم وضعها بخصوص اختبارات الترم الثاني، وأوضحت مواعيد الاختبارات التي تم التوصل لها في النهاية سنتعرف علي التفاصيل.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم وضع الخطة الزمنية الخاصة بمواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 وقد تم التأكيد بأنه سيتم البدء في الاختبارات بداية من 25 مايو، وقد أكدت على أن هذا الموعد سيكون بداية من الصف الرابع الابتدائي، إلي الصف الثاني الثانوي، بينما الصف الثالث الثانوي سيكون الاختبارات الخاصة بهم في شهر يونيو 2024 ولكن مازال التخطيط لوضع جدول الاختبارات الخاصة بهم.

موعد اختبارات النقل الازهرى 2024

تعتبر المؤسسات الأزهرية من المؤسسات التعليمية التي تختلف بعض الشيء عن باقي المدارس الأخرى، وأوضحت بأن مواعيد الاختبارات الخاصة بهم ستبدأ في شهر فبراير بالتحديد 11 فبراير وستستمر إلي شهر يونيو، وأكدت بأن هذا التاريخ يشمل كافه المحافظات، وقد تم التوضيح على أنه سيتم الإفصاح على الجدول النهائي الخاص باختبارات اخر العام في اقرب وقت، ولكن يجب على الطلاب الاستعداد الجيد للاختبارات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم المصرية بأن إجازة الترم الثاني سيبدأ من الأسبوع الأخير لشهر مايو، وسيتم احتساب الاجازة لكافة المراحل التعليمية بعد انتهاء الصف الثالث الثانوي من الاختبارات الخاصة بهم.