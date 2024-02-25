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مبروك الزيادة الجديدة… زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 تعرف على قيمة الزيادة الجديدة وكيفية الاستعلام عنها
أصدر رئيس جمهورية دولة الجزائر عدد من القرارات والتي من أبرزها زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر وذلك من أجل مساعدة المواطنين على تحسين مستوى المعيشة في ظل ارتفاع أسعار السلع الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن لهذا يرغب العديد من المواطنين المتقاعدين معرفة كيفية الاستعلام عن هذه الزيادة وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير.
زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر
يستطيع مواطني دولة الجزائر المحالين على المعاش الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر الكترونيا بكل سهولة وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:
- ينتقل المواطن في البداية إلى موقع هيئة التأمينات الاجتماعية العامة بالجزائر.
- يدخل المواطن كافة البيانات الشخصية المطلوبة منه بشكل صحيح في أماكنها المخصصة لذلك.
- يقوم المواطن كتابة البيانات الخاصة بالتسجيل والتي تتمثل في كل من الاسم بالكامل، وتاريخ الميلاد.
- يتم الضغط بعد ذلك على زر إرسال.
- ينتظر المواطن إرسال رسالة له تحتوي على قيمة مبلغ الزيادة.
قيمة الزيادة في رواتب المتقاعدين الجزائر 2024
يتساءل الكثير من مواطني دولة الجزائر المتقاعدين عن قيمة الزيادة لهذا أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية العامة أن قيمة هذه الزيادة ليست ثابتة ولكنها تختلف من مواطن لآخر وفقا لقيمة الراتب الذي يحصل عليه حيث جاءت قائمة هذه الزيادة على النحو التالي:
- تبلغ نسبة الزيادة للمواطنين المتقاعدين الذين لا تتجاوز قيمة رواتبهم 20 ألف دينار جزائري 5%.
- تصل نسبة الزيادة للمتقاعدين الذين تتجاوز رواتبهم 20 ألف دينار جزائري 4%.
- يحصل المتقاعدين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 50 إلى 80 ألف دينار جزائري على زيادة تبلغ نسبتها 3%
- تبلغ نسبة الزيادة في رواتب المتقاعدين الذين تتجاوز رواتبهم 80 ألف دينار جزائري 2%.