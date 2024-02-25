لو معاشك 5000 جنيه هتقبض شهر مارس 5750 جنيه.. “التأمينات” تزف بُشرى سارة لأصحاب المعاشات

لم يتبق سوى أيام قليلة على موعد صرف معاشات شهر مارس التي تأتي بقيمة الزيادة الجديدة البالغ قيمتها 15% وفقًا لما صدق عليه رئيس الجهورية، ولذلك تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاشات مارس بعد إضافة الزيادة الأخيرة من خلال البنوك ومكاتب البريد المتواجدة على مستوى الجمهورية، وفي السطور التالية نوضح لكم قيمة المعاش الجديدة بعد تطبيق الزيادة الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية.

قيمة الزيادة لمعاش 5000 جنيه في 2023

يتساءل البعض عن القيمة الإجمالية للزيادة التي تم تطبيقها خلال عام 2024، خاصة وانها زيادات أتت بعد وقت قصير، حيث إن الزيادة بلغت نسبتها 15% المقرر صرفها لـ 13 مليون مستفيد بتكلفة إجمالية تبلغ 74 مليار جنيه خلال شهر مارس المقبل، إضافة إلى الإجمالية خلال عام 55% من قيمة المعاش، وعن حساب قيمة المعاش الـ 5000 جنيه فإنه بعد الزيادة الإجمالية بلغ 7750 جنيه، وعند حساب قيمة المعاش الـ 15% لـ 5000 جنيه فإنه يبلغ 5750 جنيه.

موعد صرف معاشات مارس 2024

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن صرف المعاشات يوافق يوم الجمعة 1 مارس 2024 في مختلف البنوك والبريد المتواجد على مستوى الجمهورية، إضافة إلى إمكانية الصرف من خلال ماكينات الصراف الألي، حتى أن معاشات هذا الشهر تاتي بقيمة الزيادة الجديدة التي تبلغ قيمتها نحو 15%، ويمكن حسابها بالضرب في 15 والقسمة على 100 لتظهر لك قيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة.