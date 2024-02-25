عاجل.. اعرف قبضك وصل كام موعد صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة – الحق شوف حسابك
يهتم جميع العاملين في الهيئات المختلفة بمواعيد صرف رواتب شهر مارس وأيضاً المعاشات، ويتم توجيه السؤال على موعد صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 ومن الضروري التعرف أيضاً على قيمة الزيادة الجديدة التى اوضحتها رئاسة الجمهورية سواء على الموظفين في الدولة أو على معاشات التأمينات، ويجب أيضاً التعرف على رواتب الموظفين الجديدة بعد التقاعد، سنتعرف على كافة التفاصيل.
موعد صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024
أعلنت وزارة المالية المصرية بأن مواعيد المرتبات الخاصة بموظفين القطاع الحكومي تختلف بعض الشيء فقد تم التأكيد على أن موعد صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 يبدأ في يوم 21 من شهر مارس 2024، وتم التأكيد على أنه سيتم الانتهاء من صرف كافة الرواتب لجميع العاملين في يوم 27 مارس 2024، بينما المعاشات يختلف يوم الصرف بعض الشيء فيتم صرف رواتب المعاشات بداية من يوم 1 مارس 2024، بينما رواتب الوزارة سيتم البدء في صرفها بداية من يوم 24 مارس 2024.
ما هي قيمة الأجور بعد الزيادة
- أعلنت رئاسة الجمهورية بزيادة رواتب العاملين في الدولة وأيضا رواتب التقاعد حيث تم التأكيد على أن الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام سيكون ستة آلاف جنية مصري، بينما رواتب المعاشات ستختلف بعض الشيء أيضاً فيكون نسبة الزيادة لراتب المعاشات حوالي 15% من قيمة المبلغ الأساسي.
- وأيضاً قد تم توضيح رواتب الموظفين بعد الزياده موظف الدرجة الممتازة راتبة 12 ألف جنية مصري، بينما راتب موظف الدرجة العليا 10200 جنيه، وموظف المدير العام 9200 جنيه، بينما مرتب موظف الدرجة الأولى 8200، وراتب موظف الدرجة الثانية 8000 جنيه مصري، وراتب موظف الدرجة الثالثة 7500 جنيه، والدرجة الرابعة 7000 جنيه، والدرجة الخامسة راتبه حوالي 6500 بينما الدرجة السادسة براتب 6000 جنية.