عاجل.. اعرف قبضك وصل كام موعد صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة – الحق شوف حسابك

يهتم جميع العاملين في الهيئات المختلفة بمواعيد صرف رواتب شهر مارس وأيضاً المعاشات، ويتم توجيه السؤال على موعد صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 ومن الضروري التعرف أيضاً على قيمة الزيادة الجديدة التى اوضحتها رئاسة الجمهورية سواء على الموظفين في الدولة أو على معاشات التأمينات، ويجب أيضاً التعرف على رواتب الموظفين الجديدة بعد التقاعد، سنتعرف على كافة التفاصيل.

موعد صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024

أعلنت وزارة المالية المصرية بأن مواعيد المرتبات الخاصة بموظفين القطاع الحكومي تختلف بعض الشيء فقد تم التأكيد على أن موعد صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 يبدأ في يوم 21 من شهر مارس 2024، وتم التأكيد على أنه سيتم الانتهاء من صرف كافة الرواتب لجميع العاملين في يوم 27 مارس 2024، بينما المعاشات يختلف يوم الصرف بعض الشيء فيتم صرف رواتب المعاشات بداية من يوم 1 مارس 2024، بينما رواتب الوزارة سيتم البدء في صرفها بداية من يوم 24 مارس 2024.

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