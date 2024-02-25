كم يوم باقي على موعد شهر رمضان بالميلادي 2024 في الوطن العربي؟ .. تعرف على المواعيد وفضل الصيام

موعد شهر رمضان بالميلادي مع اقتراب شهر رمضان المبارك لهذا العام، ينتظر المسلمون بشوق وحماس قدوم هذا الشهر الفضيل الذي يحمل في طياته أجواء من الروحانية والإيمان، إنه وقت للتقرب إلى الله تعالى وتجديد العهود والعبادات، بالإضافة إلى ذلك، يتسم شهر رمضان بالأجواء الرائعة المليئة بالتراحم والتزاور بين المسلمين، فهو فرصة للتواصل الاجتماعي وتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين والفقراء.

موعد شهر رمضان بالميلادي

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد تحري هلال شعبان 1445، الذي يمثل الخطوة الأولى نحو بداية شهر رمضان لعام 2024، فمع بداية شهر شعبان يبدأ المسلمون في العد التنازلي المشوق لاستقبال شهر الصيام، وفقا للتقويم الميلادي فإن أول أيام شهر رمضان لعام 2024 ستكون يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وسيتكون الشهر من 30 يوما. وبالتالي، يتبقى حوالي 17 يوما على حلول شهر رمضان لعام 2024.

فضل صيام شهر رمضان المبارك

تتنوع فوائد الصيام في شهر رمضان المبارك على مستوى الجسد والعقل والروح، من جهة، يعتبر الصيام وسيلة فعالة لتنقية الجسم وتطهيره من السموم، حيث يعزز الهضم وينشط الجهاز الهضمي، كما يساهم في إعادة التوازن لمستوى السكر في الدم ويحسن وظائف القلب والأوعية الدموية وعلى الجبهة الروحية، يمنحنا الصيام الفرصة للتأمل في قيمنا وأهدافنا في الحياة، مما يعزز الوعي الروحي ويقربنا من الله يتيح الصيام للفقراء فرصة لفهم تجارب الجوع والحاجة التي يواجهها الفقراء الآخرون، مما يعزز لدى الصائمين الشعور بالتضامن والعطف نحو الآخرين.