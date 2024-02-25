موعد عيد الفطر 2024 .. كم مدة الإجازة الرسمية للقطاع الخاص والحكومي؟!! تعرف على التفاصيل

موعد عيد الفطر 2024 مع اقتراب موعد شهر رمضان المبارك واهتمام المواطنين بموعد عيد الفطر لعام 2024، يتزايد البحث عن تحديد الموعد الفلكي للعيد، بعد إعلان دار الإفتاء أن غرة شهر شعبان كانت يوم الأحد الماضي الموافق 11 فبراير 2024، يبحث الناس عن التاريخ المتوقع لعيد الفطر.

موعد عيد الفطر 2024

يستعد المسلمون لاستقبال عيد الفطر المبارك بفرح وسرور، ويتطلعون إلى ترديد التكبيرات في المساجد والاجتماعات الدينية، وطبقا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يحل موعد عيد الفطر المبارك لعام 2024 يوم الثلاثاء الموافق 10 إبريل ومن المقرر أن تكون إجازة عيد الفطر 2024 مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك2024 .

إجازة عيد الفطر 2024

بناء على الجدول المقدم، فإن إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2024 تبدأ يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 12 إبريل 2024، وبذلك، يتاح للمواطنين فرصة للاحتفال بالعيد والاستمتاع بأوقاتهم مع الأهل والأحباب خلال هذه الإجازة.

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في مصر