موعد عيد الفطر 2024 .. كم مدة الإجازة الرسمية للقطاع الخاص والحكومي؟!! تعرف على التفاصيل
موعد عيد الفطر 2024 مع اقتراب موعد شهر رمضان المبارك واهتمام المواطنين بموعد عيد الفطر لعام 2024، يتزايد البحث عن تحديد الموعد الفلكي للعيد، بعد إعلان دار الإفتاء أن غرة شهر شعبان كانت يوم الأحد الماضي الموافق 11 فبراير 2024، يبحث الناس عن التاريخ المتوقع لعيد الفطر.
موعد عيد الفطر 2024
يستعد المسلمون لاستقبال عيد الفطر المبارك بفرح وسرور، ويتطلعون إلى ترديد التكبيرات في المساجد والاجتماعات الدينية، وطبقا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يحل موعد عيد الفطر المبارك لعام 2024 يوم الثلاثاء الموافق 10 إبريل ومن المقرر أن تكون إجازة عيد الفطر 2024 مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك2024 .
إجازة عيد الفطر 2024
بناء على الجدول المقدم، فإن إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2024 تبدأ يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 12 إبريل 2024، وبذلك، يتاح للمواطنين فرصة للاحتفال بالعيد والاستمتاع بأوقاتهم مع الأهل والأحباب خلال هذه الإجازة.
مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في مصر
- صلاة العيد: حيث يتوجه الكبار والصغار إلى المصليات المخصصة لأداء هذه الصلاة المباركة، مما يمنح الجميع جوا من السرور والفرح.
- انتشار البلالين: تعتبر البلالين جزءا لا يتجزأ من مناسبات العيد في مصر، حيث يتم تعليقها في الشوارع والمساجد لإضفاء جو من البهجة والسرور احتفالًا بقدوم العيد.
- زيارة العائلة والأصدقاء: بعد صلاة العيد، يقوم الناس في مصر بزيارة بعضهم البعض لتبادل التهاني والتبريكات، وتستمر هذه الزيارات طوال أيام العيد، مما يعزز من روح المحبة والتآلف بين الأفراد.
- العيدية: تعتبر العيدية جزءا لا يتجزأ من تقاليد الاحتفال بالعيد في مصر، حيث يتلقى الأطفال والنساء هدايا صغيرة من الكبار والرجال، مما يعزز الفرحة والبهجة في قلوبهم.
- كحك العيد: يعد كحك العيد وحلوى العيد من الرموز البارزة للاحتفالات العيدية لدى المصريين، حيث يتم تحضيرها وتوزيعها على الأهل والأصدقاء لمشاركتهم الفرحة والسرور.
- التنزه في الحدائق: يفضل العديد من الأسر والشباب في مصر قضاء أوقاتهم في التنزه بالحدائق والمنتزهات خلال أيام العيد، حيث يتمتعون بأجواء مليئة بالفرح والمرح رفقة الأهل والأصدقاء.