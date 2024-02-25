تراجع سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك في الأسواق والمزرعة “بشايرك هلت يا رمضان”

شهدت بورصة الدواجن اليوم تراجع في الأسعار لليوم التالي على التوالي، وهُنا نجد المواطنين يتساءلون عن سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك، وذلك بعد تراجعت بقيمة 6 جنيه إضافية، وذلك بسبب التراجع الحاد في سعر الدولار، وبتقرير اليوم نوضح لكم أسعار الفراخ البيضاء والساسو والبلدي وأيضًا سعر البيض، تابعونا.

سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

بالمقارنة مع أسعار الأسبوع الماضي فقد تراجعت الدواجن حوالي 6 جنيه مصري اليوم، حيث بعد التراجع الشديد للسوق الموازية أمس للدولار وبعد الصفقة الاستثمارية التي عقدها الرئيس السيسي، تراجعت الدواجن، ومن المنتظر بإذن الله الفترة المقبلة أن تتخفض الأسعار مرة أخرى بسبب تراجع أسعار العلف، وعلى أي حال فالأسعار اليوم بعد التراجع جاءت على النحو التالي:

سجلت اليوم الدواجن سعر 89 جنيه مصري للكيلو من الفراخ البيضاء داخل أرض المزرعة، فيصل للمستهلك بسعر ما بين 94 و95 جنيه مصري.

سجل الكيلو من الفراخ الساسو اليوم مبلغ 108 جنيه مصري، بينما يصل للمستهلك بسعر 115 جنيه مصري.

الكيلو من البلدي سجل اليوم مبلغ 115 جنيه مصري، وبالتالي يصل للمستهلك بسعر يتراوح من 120 إلى 125 جنيه مصري.

سعر البيض اليوم في الأسواق

وضمن النشرة الخدمة لموقعنا البديل بشأن سعر الفراخ والبيض، فقد جاءت أسعار البيض على النحو التالي: