أهالي دمشق بطولة باسم ياخور “مسلسل الحريقة في رمضان 2024” .. أعرف القصة كاملة

مسلسل “الحريقة” يقدم للمشاهدين لمحة عميقة في عالم التجار والصراعات في منطقة “الحريقة” بمدينة دمشق مع تركيزه على الشخصية القوية لأيوب كبير السوق الذي يتحدى التغيرات والتحولات في المجتمع والبلاد يتمحور العمل حول صراعه مع ابن أخيه عربي حيث يسعى كل منهما لتحقيق مكانته وسط تحديات الحياة والقيم المتغيرة.

مسلسل الحريقة في رمضان 2024

تأتي هذه الخطوة بعد نجاح الجزء الأول من المسلسل في جذب الجماهير وتحقيق شعبية واسعة وتعكس استمرارية التفاعل الإيجابي مع قصة العربجي وشخصياته المثيرة من المتوقع أن يعرض الموسم الأول من “الحريقة” خلال شهر رمضان المقبل لعام 2024 مما يضفي بعدا جديدا على منافسات موسم الدراما الرمضانية يعد هذا العمل الفني الجديد فرصة مثالية لاستكشاف المزيد من التطورات في حياة شخصيات المسلسل وتطورات القصة مما يزيد من تشويق الجمهور وانتظارهم لمتابعة الأحداث المثيرة والمشوقة التي ستقدمها الحلقات الجديدة.

ابطال مسلسل الحريقة

تبرز بين أبرز أسباب نجاح تواجد النجمين سلوم حداد وباسم ياخور في أدوار البطولة حيث نجحا في تقديم أداء مميز ومقنع يضفي عمقا وجاذبية على العمل ولم يكن هذا النجاح محصورا في العربجي فقط بل استمر تألق الثنائي في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل خريف عمر الاجتماعي اتخذت شركة غولدن لاين قرارا ذكيا حول هذا العمل يتميز بأنه من كتابة عثمان جحي ومؤيد النابلسي وسيتولى الإخراج سيف الشيخ نجيب يتناول العمل قصص صراعات وحكايا التجار في منطقة الحريقة بالعاصمة السورية دمشق.