“مش كلام مواقع وخلاص فلوسك هتزيد !!” الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 عبر وزارة التضامن الاجتماعي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة معاشات تكافل وكرامة 2024 بنسبة 15% بتكلفة 5.5 مليار جنيه ليصبح إجمالي الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش هذا دفع الكثير من المواطنين إلى السؤال عن كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وموعد صرف الزيادة الجديدة في عام 2024.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

يعد موقع وزارة التضامن الاجتماعي الوسيلة الأساسية للاستعلام عن معاش “تكافل وكرامة” وهو من بين المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين يمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي:

عند الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي انقر على أيقونة البرامج والمبادرات

ثم انقر على أيقونة تكافل وكرامة وقم بإدخال رقم الرقم القومي بعد ذلك انقر على زر البحث لترى نتيجة الاستعلام التي تبين حالة البطاقة (سارية أم مجمدة) والمبلغ الشهري المصروف على البطاقة وتاريخ الصرف.

بالإضافة إلى ذلك يمكن للأفراد الاستفسار عن حالة فيزا كرامة باستخدام الرقم القومي عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء.

يُطلب منهم اتباع الخطوات التالية:

الاتصال بالرقم المخصص لمركز خدمة العملاء التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وتقديم رقم هوية صاحب البطاقة وانتظار الرد من ممثل المركز.

يمكن للأفراد الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة عبر الرقم القومي بزيارة مكتب التضامن الاجتماعي شخصيًا حيث يتعين عليهم اتباع الخطوات التالية:

زيارة المكتب المخصص للمنطقة تقديم الرقم القومي انتظار الرد من الموظف يجب أن يكون المستفيد مسجل في برنامج تكافل وكرامة وأن تكون بطاقته سارية يتمكنون من الاستعلام عن الفيزا مرة واحدة في الشهر.

شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2024

الان يمكن للمواطنين الاستعلام عن تكافل وكرامه 2024 بالرقم القومي من خلال الدخول مباشرة الي موقع وزارة التضامن الاجتماعي واتباع الخطوات التالية: