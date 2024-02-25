اتفرج مجانا.. جميع القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الاحد 2024/2/25 بجودة عالية HF

ننشر لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي، حيث تعد مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والتي ستقام على ملعب ويمبلي من أهم المواجهات القوية التي يترقبها الكثيرون من عشاق الساحرة المستديرة، ويسعى كلا فريقي ليفربول وتشيلسي من أجل الفوز، وسيتم عرض هذه المباراة على عدد من القنوات، وسوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

يتطلع الكثيرون لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي، حيث من المقرر أن تكون هذه المباراة يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024 في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة بتوقيت الإمارات، ومن أهم القنوات الرياضية والتي ستنقل مباراة ليفربول وتشيلسي مايلي:

قناة be in Sport 1.

قناة Sky Sport 1 Deutschland.

قناة Canale 5 Italia.

قناة RTS 1 Serbia.

قناة TV Sport HD

قناة Fox Sports Eredivisie 4

قناة Ziggo Sport select HD.

تردد قناة bein Sport 1

حصلت مجموعة قنوات bein Sport الرياضية على حقوق نقل هذه المباراة المرتقبة بين فريقي ليفربول وتشيلسي بشكل حصري بالتردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 3\2.

تشكيل فريقي ليفربول وتشيلسي في هذه المباراة

يأتي تشكيل فريق ليفربول في المباراة المرتقبة لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على النحو التالي:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: لكل من أندي روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، جوجوميز.

خط الوسط: لكل من أليكسيس ماك أليستر، هارفي إليوت، ريان جرافنبيسيرش، واتارو إندو.

خط الهجوم: لويس دياز، كودي جاكبو.

أما عن تشكيل فريق تشيلسي فهو على النحو التالي: