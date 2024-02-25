رسمياً تحديد موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 وأهم شروط الانضمام في صفوف الجيش المصري

أعلنت القوات المسلحة المصرية موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 وذلك وفق شروط محددة، وبحسب ما جاء فإنه سيتم تلقي الطلبات انطلاقاً من يوم 15 مارس 2024 وعلى أن يتم غلق باب التقديم في 4 مايو 2024، ومن أجل التيسير على الراغبين في الالتحاق بصفوف الجيش وخدمة وطنهم أتاحت الجهات المختصة التسجيل من خلال شبكة الإنترنت عبر موقع وزارة الدفاع.

موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024

كشفت الجهات المعنية المتمثلة في وزارة الدفاع المصرية عن موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 وكذلك موعد تجنيد الشباب لهذا العام، حيث أعلنت خلال الأيام السابقة عن قبول دفعة جديدة من حاملى الشهادة الإعدادية سواء كانت أزهرية أو رياضية أو مهنية، وذلك بداية من أول شهر أبريل القادم عبر موقع التجنيد والتعبئة، والذي سيتم إتاحة الملفات الخاصة بالتطوع في المواعيد التي أقرتها الهيئة المختصة.

شروط التطوع في الجيش المصري

وضعت الجهات المعنية المتمثلة في وزارة الدفاع مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها في المتقدم حتى يتسنى له الالتحاق بقطاع الجيش، وتتمثل تلك الشروط والضوابط في النقاط التالية:

ألا يقل سن المتقدم عن 18عام، وألا يتجاوز عمر 25 سنة، مع إمكانية التخاق من هم في سن 15 عام ولكن يلزم موافقة ولي أمره.

امتلاك الجنسية المصرية، أي من أبوين مصريين.

حصول المتقدم على الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح لا تقل عن 60%.

عدم السبق له بالزواج، حيث لا يسمح بالزواج له غير بعد انتهاء مدة التدريب.

ألا يقل طوله عن 170 سم.

اجتياز جميع الاختبارات الخاصة بالقبول.

أن يكون لائق بدنياً وطبياً للخدمة العسكرية.

المستندات المطلوبة للالتحاق بالخدمة العسكرية

أكد الفريق الأول والقائد العام للقوات المسلحة محمد زكي بصحة أنباء قبول دفعة جديدة من المتطوعين خلال المؤتمر الصحفي الماضي، وأضاف أنه ينبغي على الراغبين في الانضمام إلى صفوف الجيش تقديم المستندات التالية: