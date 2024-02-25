الموسم السادس مع مايا العبسي “برنامج طائر السعيدة في رمضان 2024” .. بادر في الاشتراك للفوز بالمليون ونصف ريال

تعتبر مسابقة الطائر السعيد التي يقدمها المذيعة الشهيرة مايا العبسي عبر قناة السعيدة اليمنية واحدة من أبرز البرامج والمسابقات المحبوبة التي تستقطب جمهوراً كبيراً خلال شهر رمضان المبارك يعد إطلاق رابط الاشتراك لمسابقة طائر السعيدة 2024 بمثابة بوابة للمشاركين للمنافسة على الجوائز القيمة والمثيرة التي تقدمها البرنامج.

برنامج طائر السعيدة في رمضان 2024

تتميز المسابقة بجاذبيتها الفريدة وتنوع أسئلتها التي تتناول مواضيع مختلفة وشيقة مما يثير فضول واهتمام المشاهدين من مختلف الفئات العمرية ومع ارتفاع نسب المشاهدة يظل البرنامج محط أنظار الجمهور حتى في ظل وجود العديد من البرامج والمسابقات الأخرى التي تنافسه في شهر رمضان على شاشات القنوات العربية بتقديمها الرائع والمتميز تساهم المذيعة المحبوبة مايا العبسي في نجاح المسابقة وجعلها محط أنظار الجماهير مما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الشخصيات الإعلامية في العالم العربي.

كيفية الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

رمضان المبارك تتألق قناة السعيدة اليمنية بتقديم برنامج المسابقات الشهير والناجح “طائر السعيدة”، الذي يعد واحدا من أبرز البرامج التي تحظى بشعبية كبيرة خلال هذا الشهر الفضيل يسعى الجمهور بفارغ الصبر للحصول على رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 حيث يتميز البرنامج بتقديمه من قبل المذيعة البارعة “مايا العبسي” تجرى عملية توزيع الجوائز على الفائزين مباشرة عبر شاشة قناة السعيدة اليمنية يلاقي البرنامج اهتماما كبيرا ومتابعة مستمرة من الجمهور في اليمن وكافة أنحاء البلاد العربية خلال شهر رمضان المبارك2024 يتميز بأسلوبه المشوق والمثير