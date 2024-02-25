خلاص فرجت.. موعد صرف 100 جنيه على بطاقة التموين 2024 وخطوات التسجيل وفق وزارة التموين وموقع دعم مصر

تحرص وزارة التموين من الحين إلى الآخر بتقديم يد العون لجميع المواطنين المستفيدين من صرف التموين على المستوى العام، فقد طرحت زيادة مؤقتة ويتساءل بعض المستفيدين على موعد صرف 100 جنيه على بطاقة التموين 2024 حيث أوضحت وزارة التموين أنه إذا كنت تود الحصول على قيمة الزيادة المالية من الضروري تسجيل الطلب الخاص بذلك من موقع وزارة التموين، سنتعرف علي التفاصيل.

موعد صرف 100 جنيه على بطاقة التموين 2024

تداول في الفترة الأخيرة العديد من الأقاويل بشأن زيادة مبلغ التموين، ومن وقتها يتساءل المواطنين على موعد صرف 100 جنيه على بطاقة التموين 2024 وقد ردت وزارة التموين بأن هذا القرار غير صحيح نهائيا، وأي زيادة في التموين سيتم الإعلان عنها بشكل مباشر من خلال وزارة التموين المصرية على الفور، ولكن أكدت وزارة التموين على أنه سيتم طرح بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين بأسعار أقل من المعروض بها في معارض أهلا رمضان لمحاربة ارتفاع الأسعار، وتلبية احتياجات المواطن الأساسية، وقد أكدت بأنه سيتم صرف سكر إضافي على بطاقة التموين بسعر 27 جنية مصري، علي بطاقات التموين.

من هم مستحقين زيادة التموين

أعلنت وزارة التموين المصرية بأنه في حين اتخاذ القرار بصرف مبلغ زيادة على بطاقة التموين، سيتم وضع بعض الفئات في أولوية الاستحقاق، وهم كالتالي:

الارامل والمطلقات، وأيضاً جميع المواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، والأشخاص من ذوي الإعاقة التي لديها كارت الخدمة المتكاملة، وأيضاً المتقاعدين الذين يبلغ قيمة رواتبهم 2000 جنية كحد أقصي، وجميع الأشخاص التي تم تسجيلهم لصرف منحة العمالة الغير منتظمة.